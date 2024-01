Tomra en Tikkie introduceren deze week op de Horecava de SmartBin. Bij deze ‘slimme prullenbak’ kunnen gasten van horeca- en fastfoodketens zelf hun herbruikbare bekers inleveren en het betaalde statiegeld via een Tikkie QR-code direct op hun rekening laten storten. Na een succesvolle pilot bij Burger King maken bezoekers van de Horecava deze week als eerste kennis met de SmartBin. De innovatieve technologie moet een uitkomst bieden aan fastfoodketens, die vanaf dit jaar te maken hebben met de wettelijke verplichting om alternatieven te bieden voor single use plastic.

Met de SmartBin bieden Tikkie en Tomra fastfood-bedrijven een effectieve inzameloplossing, die door het compacte ontwerp eenvoudig in elke ruimte is te installeren. “Voor veel fastfood-bedrijven en andere horecazaken is het een grote uitdaging om een goed inzamelsysteem in te zetten waarbij herbruikbare bekers terplekke kunnen worden ingeleverd. De fastfood-sector is net overgestapt op bestelzuilen en er is daarom behoefte aan een systeem waarbij het niet nodig is bekers over de toonbank in te nemen. Dat is door personeelstekorten en rijvorming eigenlijk geen haalbare kaart. Ook nemen bestaande inzamelsystemen veel ruimte in en zijn deze behoorlijk kostbaar, ook omdat vaak meerdere machines per locatie nodig zijn”, vertelt Mark Delwig, commercieel directeur van Tomra. “Onze SmartBin heeft de omvang van een prullenbak en past perfect in kleinere ruimtes en het bestaande interieur van eetgelegenheden. Desgewenst kunnen we zelfs bestaande prullenbakken aanpassen en ombouwen tot een SmartBin.”

Inleveren en direct uitbetalen

De SmartBin leent zich dus uitstekend voor het hergebruiken van bekers. Voordat bekers uitgegeven worden, worden deze bij elke bestelling door het personeel bij de kassa geladen met waarde (geld). Via een lezer kunnen de bekers, die zijn voorzien van RFID-chips, in de SmartBin worden gedeponeerd, waarna gasten een bon met Tikkie QR-code ontvangen, waarmee het statiegeld direct kan worden teruggestort. Hiervoor hoeft men niet in de rij en dus zijn er geen onnodige wachttijden, De ingeleverde bekers worden vervolgens professioneel gewassen en klaargemaakt om andere gasten opnieuw blij te maken met een drankje, ijsje of milkshake. “Met de SmartBin kunnen bezoekers snel en eenvoudig hun bekers inleveren en hun statiegeld terugkrijgen. Dit geldt voor iedereen: ook aan toeristen en mensen die de Tikkie-app niet gebruiken, is gedacht. We hebben een webflow ingebouwd waarbij zij het statiegeld door het achterlaten van hun IBAN ook direct door Tikkie krijgen uitbetaald,” vertelt Lesley Flohil, Business Developer bij Tikkie. “Het systeem werkt makkelijk en intuïtief. We zijn dan ook heel blij met deze efficiënte samenwerking met Tomra.”

Succesvolle pilot bij Burger King

Afgelopen maanden is de SmartBin In samenwerking met Burger King uitvoerig getest. De resultaten zijn veelbelovend: zo werd in enkele weken al dezelfde hoeveelheid bekers ingezameld als bij de overige inzamelsystemen. Daarnaast zijn consumenten erg positief over het gemak van de SmartBin; zij vinden de snelle, digitale terugbetaling van het statiegeld via Tikkie een uitkomst. Bovendien gaan gebruikers netjes om met de SmartBin en komt er nauwelijks ongewenst afval in terecht. Robin de Paauw, Operationeel Directeur bij Burger King, bevestigt de positieve ervaringen: “De SmartBin is goed in de smaak gevallen, zowel bij onze gasten als bij onze medewerkers. Zij vinden het prettig dat ze worden ontzorgd met het innameproces van de statiegeldbekers. Vooral tijdens piekuren is het heel prettig dat de medewerker zich kan focussen op gasten die wat willen bestellen en dat de gasten die vertrekken de mogelijkheid hebben om hun beker in te leveren bij de Smartbin. Over het algemeen vinden gasten het ook geen probleem om statiegeld te betalen. Ze vinden het fijn als ze dit makkelijk terugkrijgen en niet opnieuw in de rij hoeven voor terugbetaling. Ideaal dus!”