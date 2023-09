De invoering van statiegeld op blik zorgde in de afgelopen maanden voor problemen bij supermarkten, zoals lange wachtrijen en vervuilde statiegeldmachines. Bij Jumbo Eerbeek is dat vanaf nu verleden tijd. Klanten kunnen hier hun statiegeldverpakkingen – zowel PET als blik – leegschudden in de emballage-automaat in plaats van ze één voor één in te voeren. Dit kan tot 100 stuks in één keer. Dit is sneller, schoner en handiger dan de bestaande machines. Bovendien vindt de uitbetaling van het statiegeld direct en snel plaats via een Tikkie QR-code. Het is de eerste installatie van de nieuwe TOMRA R1-emballagemachine in Nederland.

De nieuwe statiegeldmachine werd vandaag feestelijk gepresenteerd bij Jumbo Eerbeek. Burgemeester van Brummen, Alex van Hedelnam de nieuwe machine officieel in gebruik samen met drie generaties Jumbo ondernemers Heine. Bestaand uit oprichter en oud-eigenaar van het familiebedrijf, de heer Heine sr. (83), en de huidige eigenaren zoon Casper Heine (57) en kleinzoon Christiaan Heine (28).

Christiaan Heine over zijn primeur: “We zijn trots dat Jumbo Eerbeek vandaag de eerste statiegeldmachine die in één keer tot honderd statiegeldverpakkingen kan verwerken, officieel heeft mogen presenteren. Hierdoor zijn onze klanten verlost van onnodige wachttijden en kunnen zij snel en eenvoudig hun blikjes en PET-flessen inleveren. Hiermee maken we het zo eenvoudig mogelijk om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en om de hoeveelheid zwerfafval te beperken. We hopen dat deze pilot het startschot vormt om een dergelijke oplossing ook op andere locaties in Nederland uit te rollen.”

Inleveren, sorteren en direct uitbetalen

Inmiddels hebben al tientallen klanten van Jumbo Eerbeek hun zakken met blikjes en PET-flessen ingeleverd. Hierbij kunnen zij onder andere kiezen voor terugbetaling via Tikkie. Het enige wat ze hiervoor hoeven te doen, is de QR-code van Tikkie op het beeldscherm van de machine te scannen en het luik opent automatisch. Vervolgens kunnen mensen hun tas met statiegeldverpakkingen legen en het luik weer sluiten. De machine begint direct met het tellen en sorteren van de verpakkingen, waarna het statiegeld binnen enkele seconden via Tikkie digitaal wordt uitbetaald. Handig, snel en een ideale oplossing voor al die mensen die weleens hun statiegeldbonnen vergeten of kwijtraken. Klanten kunnen ook kiezen voor terugbetaling in Jumbo Eerbeek via een statiegeldbon of hun statiegeld rechtstreeks doneren aan een goed doel. Dat is de komende periode de Week tegen Eenzaamheid.

Inzamelen buiten de supermarkt

Extra handig aan de nieuwe machine, is dat hij staat in een aparte ‘inzamelstraat’ buiten de supermarkt. Dit scheelt niet alleen rijen in de supermarkt zelf, maar biedt ook veel gebruiksgemak. Naast de R1-machine voor PET-flessen en blikjes, staat hier een inleverautomaat voor glazen flessen en kratten. Bovendien heeft Jumbo hier een ECO-Wall geplaatst in de stijl van de emballage-automaten, zodat klanten ook hun batterijen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten kunnen recyclen. En als zij even de handen willen wassen, kan dit bij de zogeheten Wash & Waste, waar zij zich ook van een vervuilde tas kunnen ontdoen.

De juiste faciliteiten zijn belangrijk om recycling te stimuleren, legt TOMRA uit: “De TOMRA R1 maakt het recyclen schoner dan ooit tevoren, omdat klanten de verpakkingen niet meer hoeven aan te raken. Zeker sinds er statiegeld op blikjes zit, scheelt dat plakkerige handen. Het recyclen kost ook minder tijd, omdat ze simpelweg een tas kunnen leegschudden in de automaat en vervolgens kunnen weglopen wanneer de automaat de verpakkingen telt. Het statiegeld wordt vanzelf bijgeschreven via Tikkie”, aldus Mark Delwig, commercieel directeur bij TOMRA. “Een prettige recyclingervaring, doet ertoe. Consumenten geven om het milieu en willen hieraan graag een bijdrage leveren, maar het helpt als het hen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Bij Jumbo Eerbeek hebben ze dat goed begrepen”.