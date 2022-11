Een primeur voor reizigers op Utrecht Centraal. Daar kunnen lege plastic flesjes met statiegeld vanaf vandaag ingeleverd worden. NS is een van de eerste partijen die in publiek domein lege statiegeldflesjes inzamelt. NS heeft het streven om uiteindelijk op 50 stations innamepunten voor statiegeldflesjes te hebben. Op ieder klein flesje zit 15 eurocent statiegeld, op grote flessen zit 25 eurocent. Op Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Eindhoven Centraal kunnen nog dit jaar plastic flesjes ingenomen worden. Dat zijn meer dan 15 miljoen* kleine plastic flesjes per jaar die alleen al op deze 5 grote stations ingezameld zouden kunnen worden.

Afvalvrije stations in 2040

NS streeft samen met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar afvalvrije stations in 2040. Een afvalvrij station is een station dat geen restafval kent en waar alles draait op herbruikbare grondstoffen. Waar duurzame materialen, afkomstig van een hernieuwbare of gerecyclede bron gebruikt worden. Waar alle materialen gerecycled worden door overgebleven afvalstromen gescheiden aan te bieden voor recycling, zodat materialen opnieuw gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Door de inzameling van PET-flesjes op stations wordt een belangrijke stap gezet naar afvalvrije stations en dragen we samen bij aan de landelijke doelstelling om 90 procent van alle plastic flesjes in te zamelen en opnieuw te gebruiken. Op de vijf grootste stations komen 17 automaten te staan waar statiegeld flesjes ingenomen kunnen worden. De planning is dat daar in 2023 nog eens 17 stations aan toegevoegd worden. Voor de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes werden er ieder jaar 36 miljoen plastic flesjes weggegooid op de stations en in treinen in Nederland.

Geen bonnetje, maar digitaal

Reizigers krijgen eenvoudig hun statiegeld met Tikkie door met hun mobiel de QR code te scannen waarmee het via de Tikkie app binnen enkele tellen op hun bankrekening staat. Ook is het mogelijk om het statiegeld via deze automaat te doneren aan de Plastic Soup Foundation. De zogenoemde Reverse Vending Machines (inlevermachines) die NS heeft aangeschaft zijn ook geschikt voor de inname van statiegeldblikjes. Zodra het landelijk statiegeld op blik is ingevoerd kunnen er ook blikjes worden ingeleverd bij deze automaten op de stations.

Station Utrecht Centraal de eerste

De eerste automaat is geplaatst in de stationshal op station Utrecht Centraal. In totaal komen er 4 automaten op station Utrecht Centraal waar reizigers lege plastic flesjes kunnen inleveren. Dagelijks worden er op station Utrecht Centraal ongeveer 11.000 flesjes weggegooid. Met de komst van deze inlevermachines hoopt NS dat deze flesjes weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Wij moedigen alle reizigers aan om de duurzamere keuze te maken en hun plastic flesje in te leveren, bijvoorbeeld op station Utrecht Centraal.

*blijkt uit afvalanalyses op de stations uit 2019