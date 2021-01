Tommy Hilfiger roept sociaal ondernemers op om mee te doen aan de Fashion Frontier Challenge

Tommy Hilfiger, eigendom van PVH Corp en met hoofdkantoor in Amsterdam, is verheugd aan te kondigen dat inschrijvingen voor de derde editie van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge welkom zijn vanaf 6 januari tot en met 8 maart 2021. Het wereldwijde programma is bedoeld ter ondersteuning van ondernemingen die zich in de start-up- of scale-up-fase bevinden en die aan oplossingen werken met een positieve sociale impact op het modelandschap. Sinds de start in 2018 wordt bij de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge € 350.000 toegekend aan ondernemers die zich sterk maken voor datgene waar ze in geloven en die aanzetten tot veranderingen binnen hun gemeenschap. Voortbouwend op de duurzaamheidsvisie van Tommy Hilfiger ten aanzien van ‘Waste Nothing and Welcome All’, wordt er bij de derde editie van het programma gestreefd naar versterking en ondersteuning van zwarte, inheemse en ondernemers van kleur (BIPOC), die zich inzetten voor de ontwikkeling van hun gemeenschap en een meer inclusieve toekomst in de mode. Consumenten worden ook uitgenodigd om mee te doen en te helpen bij het beoordelen van inzendingen.

“De Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge zet ondernemers in het zonnetje die zich met hart en ziel inzetten om een positieve sociale impact te bewerkstelligen in onze branche,” aldus Tommy Hilfiger. “Dit jaar willen we een nog diverser scala aan invalshoeken, ideeën en gemeenschappen laten zien door het ondersteunen van BIPOC-ondernemers. We zij verantwoordelijk voor het stimuleren van veranderingen in het gehele modelandschap en ik ben vereerd om onze betrokkenheid bij inclusiviteit en een gelijkwaardige representatie nog verder te vergroten door middel van de aanstaande Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge.”

Geïnteresseerde bedrijven worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op het creëren van een meer inclusieve modewaardeketen. Uit alle kandidaten worden zes finalisten gekozen, die de mogelijkheid krijgen om hun projectplannen virtueel te ontwikkelen met steun van eigen specialisten van Tommy Hilfiger en externe vakspecialisten. Na training door een ervaren pitch coach zullen finalisten op het mondiale Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge slotevenement dat begin 2022 zal worden gehouden, hun definitieve concept presenteren aan een prestigieus jurypanel en het aanwezige publiek.

Om zijn ambities op het gebied van inclusiviteit verder te verwezenlijken heeft Tommy Hilfiger consumenten uitgenodigd om een consumentenjury te vormen en te helpen bepalen wie dit jaar de finalisten zijn. De consumentenjury krijgt de taak om het aantal finalisten terug te brengen van 200 tot 50. Elk lid van de jury krijgt ten minste vier inschrijvingen om te beoordelen, via de online microsite van het merk. Tot 8 februari kan men zich aanmelden voor de consumentenjury op https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Om winnaars de nodige financiële middelen en kennis te bieden om hun bedrijfsconcept uit te bouwen, zijn ten opzichte van voorgaande jaren de volgende prijzen in het programma verhoogd:

In totaal € 200.000 voor alle winnaars samen en kans op een extra prijs van € 15.000 voor het winnen van de publieksstem

Een jaar lang wereldwijde interne experts van Tommy Hilfiger als mentor

Een plaats in het programma voor sociaal ondernemerschap van de internationale businessschool INSEAD (ISEP)

Een jaar lang een mentor van de internationale businessschool INSEAD

“Hoewel er in de mode-industrie positieve stappen zijn gezet om inclusiever en diverser te worden, moet er nog meer worden gedaan,” aldus Martijn Hagman, CEO van Tommy Hilfiger Global. “Door middel van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, vergroten we onze betrokkenheid bij representatie en diversiteit en sturen we aan op de veranderingen die we het liefst zouden willen maar die ook het meest noodzakelijk zijn.”