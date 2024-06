Fokker Next Gen N.V. en Toki Aviation Capital (TOKIAC) zijn verheugd te kunnen aankondigen dat ze een memorandum of understanding (MoU) hebben getekend voor de ontwikkeling en inzet van CO2-vrije vliegtuigen in Japan. Dit MoU is gericht op de substantiële inzet van FNG-vliegtuigen in Japan.

TOKIAC heeft onlangs met succes de regionale netwerkmaatschappij Toki Air gelanceerd. Dit MoU toont de toewijding van beide bedrijven om hun unieke inzichten en perspectieven te benutten om samen te werken aan verschillende activiteiten, waaronder de selectie van partners die betrokken zijn bij het waterstofecosysteem dat cruciaal is voor de productie, distributie en opslag van brandstof. Deze samenwerking onderstreept een gezamenlijke inspanning in het nastreven van duurzame oplossingen in de luchtvaartindustrie, met als doel de milieu-impact van vliegreizen aanzienlijk te verminderen.

“TOKIAC is vereerd om in de voorhoede te staan van de toekomstige duurzame luchtvaart. Onze samenwerking met FNG is gericht op het versterken van onze relaties met het Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) en belangrijke zware industrieën in Japan. TOKIAC en TOKI Air zijn toegewijd aan het ondersteunen van initiatieven die de CO2-uitstoot verminderen en duurzame luchtvaart bevorderen. We zijn erg blij met de ondertekening van dit Memorandum of Understanding (MoU) met Fokker Next Gen. Dit project vormt een aanzienlijke uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat het een cruciale stap voorwaarts betekent voor de toekomst van de luchtvaartindustrie.” – Masaki Hasegawa, President en CEO van TOKIAC en TOKI Air, toonde zich enthousiast.

Dit partnerschap is gericht op een succesvolle implementatie van Fokker Next Gen door nauwe samenwerking van de bedrijven met het Japan Civil Aviation Bureau (JCAB).

“We zijn absoluut verheugd om ons eerste publieke partnerschap in Japan aan te kondigen met Toki Aviation Capital, een vooruitstrevende en innovatieve leider in de luchtvaartindustrie.Deze samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal in onze reis naar duurzame luchtvaart.Samen zetten we ons in om onze gecombineerde expertise in te zetten voor de ontwikkeling en inzet van koolstofvrije vliegtuigen, waarmee we baanbrekend werk verrichten voor de toekomst van milieuvriendelijk vliegverkeer in Japan en daarbuiten.”- Juriaan Kellermann, CEO van Fokker Next Gen