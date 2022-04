Na 157 jaar verhuist HAVEP van een industrieel erfgoed locatie naar een uniek en toekomstbestendig gebouw. De oude en nieuwe locatie liggen op slechts 200 meter afstand van elkaar en markeren de geschiedenis en toekomst van HAVEP in Goirle. Naar ontwerp van Paul de Ruiter Architects is hier het meest circulaire utiliteitsgebouw van de Benelux gerealiseerd.

De zonneluifel uit gerecyclede constructiedelen van het oude HAVEP gebouw, en de 1.100 houten Iroko planken op de gevel zijn afkomstig uit een ander bijzonder donorgebouw; de monumentale Tripolis gebouwen op de Amsterdamse Zuidas. De overige materialen zijn voornamelijk biobased en recyclebaar. Zo is de houten draagconstructie volledig demontabel. Door de toepassing van vlas als isolatiebron, het gebruik van 1.200 bestaande en 400 nieuwe zonnepanelen en warmtepompen, is het gebouw energieneutraal. Ook bij de inrichting is er gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. In het nieuwe magazijn worden de bestaande stellingen gebruikt, ook het meubilair en de lampen zijn deels meegenomen.

Wilma Bloot, CEO HAVEP: ”Deze unieke plek combineert de rijke historie van HAVEP met onze strategie. Het is een toekomstbestendig ‘huis’ geworden voor onze duurzame collecties. De sfeer en moderne faciliteiten maakt het een inspirerende plek

voor onze medewerkers, klanten en partners. Hier kunnen we samen invulling geven aan de innovaties in de textielsector.”

Het nieuwe bedrijfsgebouw van HAVEP is flexibel in gebruik. De vorm van het gebouw, de constructie en het installatiesysteem zijn zo ontworpen dat er in de toekomst eenvoudig veranderingen in het gebouw aangebracht kunnen worden zonder dat er delen gesloopt moeten worden. In het gebouw is een Future- en Testlab, trainingsfaciliteiten en het Texperience Center voor de collectie. Het magazijn is in totaal 7.800m2 groot en er is een kantoorgedeelte voor zo’n 100 medewerkers. Ook het atelier Vanhulley wordt gevestigd in de nieuwbouw. Door deze samenwerking krijgen vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding.

Land van Anna

Op de oude locatie van HAVEP wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd en is het gebied heringericht. Het industrieel erfgoed wordt geïntegreerd. In de wijk “Land van Anna” zal een mix van 180 duurzame woningen komen waaronder 42 sociale woningen.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: ”We hebben al ruim 150 jaar een sterke verbondenheid met Goirle en veel voor elkaar kunnen betekenen. We willen als familie met onze investeringen duurzame vooruitgang versnellen. De realisatie van deze circulaire HAVEP bedrijfslocatie door VP Vastgoed, is een voorbeeldproject van onze visie. Met de herontwikkeling van de voormalige locatie aan de Bergstraat tot woonwijk, willen we daar ook concreet invulling aan geven. De locaties brengen werken, wonen en duurzaamheid samen. Dankzij de constructieve samenwerking met alle betrokkenen realiseren we toonaangevende, toekomstbestendige en maatschappelijk relevante nieuwe plekken in Goirle.”

Paul de Ruiter, architect: “Het nieuwe bedrijfsgebouw van HAVEP is een trendsetter op het gebied van circulair en biobased bouwen. Bij HAVEP staat de mens centraal. Door optimaal gebruik te maken van daglicht, uitzicht op de groene omgeving en een indeling die beweging en ontmoeting stimuleert, draagt de nieuwbouw van HAVEP tevens bij aan het welzijn van de gebruikers.”