The Dutch Mountains in Eindhoven wordt met een omvang van ruim 65.000 m2 en een hoogte van 133 meter het grootste houten-hybride gebouw van de wereld. Deze week werd de verkoopovereenkomst voor dit iconische project symbolisch ondertekend door wethouder Stijn Steenbakkers en de initiatiefnemers Urban Xchange, Studio Marco Vermeulen, BLOC en Lingotto. In het gebouw worden onder meer woningen, kantoren, een hotel en een conferentiecentrum gerealiseerd.

“Met The Dutch Mountains voegen we echt een architectonisch icoon toe aan Eindhoven. Dit project geeft onze stad een nieuwe look en allure. Ik ben trots dat het grootste houten gebouw van de wereld hier een plek krijgt. Met het ondertekenen van de verkoopovereenkomst zetten we, na jaren van voorbereiding, een belangrijke stap voorwaarts. We zijn er nog niet, maar ik heb alle vertrouwen dat de partners dit prachtige project naar realisatie gaan brengen”, aldus wethouder Stijn Steenbakkers.

Duurzame eyecatcher voor Knoop XL

The Dutch Mountains, ontworpen door Studio Marco Vermeulen, wordt aan de noordzijde van station Eindhoven Centraal gebouwd op een prominente locatie aan de Dommel en pal naast de TU/e Campus. Deze eyecatcher zal een schakel vormen tussen de TU/e en de binnenstad. Een ontwikkeling die past bij de groei, ambitie en toekomst van Eindhoven en de Brainportregio. The Dutch Mountains bestaat uit twee torens van 133 en 96 meter hoog, die vloeiend met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijk atrium dat als ‘huiskamer’ van de stad fungeert. Hierin komen horeca, wellness, een conferentiecentrum en een binnentuin die voor iedereen toegankelijk is. In de torens worden 224 woningen, 54 shortstay appartementen, ruim 14.000 m2 aan kantoren en een hotel met 221 kamers gerealiseerd.

Bijzonder is de keuze om The Dutch Mountains voor een groot deel in hout te realiseren. Daarbij wordt massief hout uit duurzaam beheerde bossen gebruikt. Hiermee wordt 70% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van traditionele bouw. Door het gebruik van circa 9.500 m3 hout wordt ook permanent maar liefst 8.000 ton CO2 opgeslagen. The Dutch Mountains is daarmee een voorbeeldproject voor hoogbouw in ‘biobased materials’. Met de aanleg van een parkachtige omgeving aan de Dommel wordt het gebouw straks omringd door groen. Architect en mede-initiatiefnemer Marco Vermeulen over het project: “Met The Dutch Mountains tillen we bouwen met hout naar een hoger niveau”.

Uitwerken definitief ontwerp

In Eindhoven KnoopXL wordt de komende 20 tot 25 jaar gebouwd aan een nieuwe bruisende wijk. Met ruim 9000 woningen, inspirerende werk- en kantoorlocaties, passende maatschappelijke voorzieningen en veel groen. Met de ondertekening van de verkoopovereenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt voor The Dutch Mountains en de bredere gebiedsontwikkeling. The Dutch Mountains en de gemeente Eindhoven kunnen nu de volgende stappen zetten in het proces. Dit betreft onder andere het uitwerken van het definitief ontwerp en het opstarten van de omgevingsplanprocedure in 2025. Op de bouwlocatie moet nog een Enexis verdeelstation verplaatst worden, dit staat gepland voor 2027. Op het moment dat ook de vergunning voor de ontwikkeling van The Dutch Mountains onherroepelijk is kan de grond geleverd worden aan de initiatiefnemers en de bouw starten. De oplevering is voorzien in 2030.