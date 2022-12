Synova, SABIC Global Technologies B.V., een dochteronderneming van Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), en Technip Energies (T.EN) hebben op 23 november 2022 een gezamenlijke ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling en realisatie van een commerciële fabriek, die olefinen en aromaten zal produceren uit kunststofafval. De installatie zal gebruik maken van een gecombineerde technologie die door Synova en T.EN is ontwikkeld en zal worden geïntegreerd met een van de stoomkrakers van SABIC. Als zodanig zal de installatie bijdragen tot de visie van SABIC om de kringloop van gebruikt plastic te sluiten.

De gecombineerde technologie omvat Synova’s eigen technologie voor het kraken van vaste stoffen (MILENA) in combinatie met haar technologie voor gasconditionering en teerverwijdering (OLGA) voor de omzetting van plastic afval in productgas, dat hoogwaardige chemicaliën bevat. De Synova-technologie wordt gecombineerd met T.EN’s eigen gasbehandelingstechnologie (Pure.rGas™) om verontreinigingen uit het productgas te verwijderen en het te zuiveren om de eindproducten op een specificatie te brengen die compatibel is met verwerking in een stoomkraker stroomafwaarts van de kraakoven. De gecombineerde technologie zet kunststofafval op efficiënte wijze om in hoogwaardige chemicaliën, waardoor een efficiënte kunststofcirculaire route en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen mogelijk wordt.

Ter ondersteuning van Synova en de samenwerking is SABIC’s dochteronderneming SABIC Ventures US Holdings LLC een investeerder in Synova geworden.

Synova zal hun investering gebruiken om de ontwikkeling van haar technologie te verbeteren en haar engineering capaciteiten te versterken.

Jörg Krüger, CEO en Managing Director van Synova, zei: “Ik ben verheugd dat SABIC zich bij Synova heeft aangesloten als investeerder en ontwikkelingspartner. Dit bewijst het vertrouwen dat SABIC heeft in ons team en onze technologie. De investering van SABIC volgt op de afronding van een diepgaand technisch due diligence proces. De gezamenlijke ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomst definieert duidelijk de volgende stappen die SABIC, T.EN en Synova samen zullen uitvoeren om met succes een chemische recyclingfabriek op commerciële schaal te bouwen om de plastic circulariteit te verbeteren.”

Frederik Hoornaert, General Manager Chemicals Technology & Innovation bij SABIC, zei: “We zijn enthousiast over deze samenwerking met Synova en Technip Energies omdat het perfect past in onze ambitie op het gebied van circulariteit, onderdeel van ons vlaggenschip TRUCIRCLE™ programma. Wij waren de eersten in onze industrie die zich inzetten voor de opschaling van de geavanceerde recycling van gebruikte kunststoffen. Deze nieuwe samenwerking is een ander voorbeeld van ons engagement en we geloven dat deze technologie een belangrijke rol kan spelen bij het omzetten van gemengd plastic afval van lagere kwaliteit in nieuwe olefinen.”

Bhaskar Patel, SVP Business Line Sustainable Fuels, Chemicals and Circularity, bij Technip Energies, verklaarde: “We zijn enthousiast om met SABIC en Synova samen te werken aan deze kans om circulariteit voor plastic afval tot werkelijkheid te brengen. Voortbouwend op de samenwerking die Technip Energies al heeft met Synova, kijken we ernaar uit om onze krachten te bundelen met SABIC en hun ambitie op het gebied van circulariteit te ondersteunen door onze technologische expertise voor de zuivering van pyrolysegas te leveren, samen met onze engineering skillsets voor een succesvolle commerciële fabriek.”