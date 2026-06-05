Enactus Tilburg University is bekroond tot de ‘National Champion’ van de Enactus National Exposition 2026. Het studententeam overtuigde een jury uit het Nederlandse bedrijfsleven met hun sociale onderneming Res-Q Net: een zelfvoorzienend communicatiesysteem op zonne-energie voor hulpdiensten bij grote rampen. Met deze overwinning laat Enactus Tilburg University elf andere studententeams achter zich. Het team zal later dit jaar afreizen naar São Paulo, Brazilië, om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de prestigieuze Enactus World Cup.

Enactus is een wereldwijd netwerk van studenten, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven, actief in 33 landen, dat ondernemerschap inzet als katalysator voor maatschappelijke impact. Tijdens de Nationale Competitie in de Jaarbeurs in Utrecht presenteerden studententeams uit heel Nederland hun ondernemingen aan een jury met topbestuurders van onder andere Randstad, PwC, Ebbinge, SHV, Philips en KPMG. De projecten werden beoordeeld op maatschappelijke impact, financiële duurzaamheid en innovatiekracht. Enactus Tilburg University kwam hierbij als winnaar uit de bus, gevolgd door Enactus University of Amsterdam op de tweede plaats en Enactus Erasmus University Rotterdam op de derde plaats.

Res-Q Net: Als alles uitvalt, blijft hulp verbonden

De winnende onderneming, Res-Q Net, biedt een cruciale oplossing voor een kwetsbaar maatschappelijk probleem. Bij rampen zoals overstromingen of totale stroomuitval (blackouts) kunnen reguliere communicatienetwerken en satellieten al binnen enkele uren uitvallen. Res-Q Net lost dit op met een autonoom, op zonne-energie werkend netwerk dat automatisch activeert zodra het elektriciteitsnet uitvalt. Zonder internet of satellieten kunnen politie, brandweer en ambulances via hun bestaande smartphones veilig en lokaal blijven communiceren.

De impact is onlangs al in de praktijk bewezen. Op 26 mei dit jaar testte het team met succes drie netwerkstations in Apeldoorn, in samenwerking met de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland (VNOG). De stations koppelden volledig zelfstandig en boden een signaalbereik tot 4,5 kilometer per station, wat zorgde voor een volledige dekking in de hele stad (170.000 inwoners). Brandweerlieden gaven aan opgelucht te zijn met een betrouwbaar, onafhankelijk systeem dat tot 30 dagen kan blijven functioneren.

Van Apeldoorn naar São Paulo

“We hebben Res-Q Net gebouwd omdat we in de praktijk zagen hoe kwetsbaar onze vitale infrastructuur is,” zegt Çağan Kılınç, oprichter van Res-Q Net en student bij Enactus Tilburg University. Samen met mede-oprichter Tiago David ontwikkelde hij het nood communicatienetwerk. “Dat we nu echt een oplossing kunnen bieden die levens kan redden, is geweldig. De succesvolle pilot in Apeldoorn liet zien dat ons systeem werkt wanneer alles uitvalt. Dat de jury dit erkent en beloont met de nationale titel is een enorme eer. We kunnen niet wachten om onze onderneming te pitchen op het wereldpodium in Brazilië.”

Nederland vertegenwoordigen op het wereldpodium

Met de nationale titel op zak mag Enactus Tilburg University zich opmaken voor de Enactus World Cup in São Paulo, Brazilië. Hier nemen zij het op tegen de nationale winnaars uit de rest van het wereldwijde netwerk, dat verspreid is over 33 landen. Enactus Netherlands ondersteunt en inspireert deze jonge leiders met futureproof skills om écht het verschil te maken en werelds’ grootste uitdagingen aan te pakken.