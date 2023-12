Veel mensen zijn bekend met scope 1, 2 en 3. Scope 1 is directe CO2-uitstoot van je bedrijf, Scope 2 is indirect, bijvoorbeeld door de energie die je inkoopt. En Scope 3 gaat over de emissies die in de keten worden gemaakt. Maar er is nu ook steeds meer aandacht voor Scope 0: de CO2 die het bedrijf in het verleden heeft uitgestoten. Nog maar weinig bedrijven nemen dit mee in hun strategie. Oncra biedt een oplossing voor de vele problemen die de markt voor zogeheten CO2-compensatie plagen. Het grootste probleem is dat in die markt compensatiecredits, oftewel offsets, worden aangeboden die niet of nauwelijks CO2 ‘opruimen’. Zo worden er veel credits uitgegeven voor het niet kappen van bos. De Oncra methodiek (een initiatief van Stichting Climate Cleanup) lost dat op door alleen onsets te certificeren: echte, fysieke vastlegging van CO2 in planten, bodems en materialen. Die vastlegging is direct meetbaar en onsets zijn daardoor veel betrouwbaarder. Het online meetsysteem van GSES (global sustainable enterprise system) integreert Scope 0 nu in haar dashboarding om organisaties en leveranciers te meten.

Organisaties met een Net Zero ambitie kunnen deze waarmaken met de scope 0 berekening en vervolgens onsetten, wat betekent dat je boeren, bouwers of zeeweertelers betaalt om CO2 daadwerkelijk uit de atmosfeer te halen. Onsets worden gecertificeerd via het Oncra certificatieschema en ge-audit via Audit Independer door onafhankelijke Certificerende Instellingen. Oncra staat voor Open Natural Carbon Removal Accounting en is ontwikkeld door Climate Cleanup met een bank en twee

provincies, volgens de nieuwe regels van de Europese Commissie voor carbon removal certificering.

Over Stichting Climate Cleanup

Stichting Climate Cleanup heeft als doel zoveel CO2 op te ruimen dat het klimaatprobleem opgelost wordt. Climate Cleanup is initiatiefnemer van Oncra, waarmee sinds de lancering op de vorige VN klimaatconferentie inmiddels 180.000 ton extra CO2 vastlegging in kaart is gebracht. Zo kunnen organisaties dus onsetten ipv offsetten.

Over GSES System

Het Global Sustainable Enterprise System (GSES) is een SaaS platform om duurzaamheid te meten van organisaties, supply chains, assets, producten en events op alle aspecten van duurzaamheid. GSES is actief in meer dan 110 landen en in meer dan 70 industrieën, waardoor duurzaamheid toegankelijk en transparant wordt. GSES wordt gebruikt door organisaties als de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Schiphol, ABN Amro, Xenos, Wibra, de Johan Cruijff ArenA, Univé, Boon Edam en vele anderen.