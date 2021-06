Tienduizenden chocoladefans eisen Europese wetgeving die mensenrechten waarborgt

Gisteren, 17 juni, ontving EU-commissaris Didier Reynders (Justitie) uit handen van Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) en Paul Schoenmakers van Tony’s Chocolonely een petitie ondertekend door ruim 66.000 chocoladefans. Ondertekenaars en Tony’s roepen de Europese Commissie op haast te maken met een wet die bedrijven verantwoordelijk maakt voor de schending van mensenrechten en milieuvervuiling in de productieketen. In maart van dit jaar zette het Europees Parlement door positief te stemmen over het wetsvoorstel van Wolters een eerste stap richting dergelijke wetgeving, die schendingen van mensenrechten als dwangarbeid of kinderarbeid en milieuschade moet tegengaan. De Europese Commissie dreigt behandeling van de wet nu uit te stellen. Met het overhandigen van deze petitie wil social impactbedrijf Tony’s Chocolonely het cruciale belang van ambitieuze EU-wetgeving over verantwoordelijkheid in productieketens onderstrepen.

“Tony’s en 66.000 chocofans vinden het de hoogste tijd dat bedrijven 100% verantwoordelijkheid nemen voor wat er zich afspeelt in hun keten en stoppen met zich te verschuilen achter excuses”, zegt Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer bij Tony’s Chocolonely. “Daarom dringen we er bij commissaris Reynders op aan om deze initiatiefwet van het EP nu in te voeren. Er zijn teveel loze beloftes gedaan door de industrie en hun vrijblijvende programma’s blijken niet te werken. We hebben nu wetgeving nodig die mensenrechten waarborgt!”

Lara Wolters, EP-lid namens de PvdA en initiatiefnemer van het Europese wetsvoorstel, legt uit: “We hebben snel ambitieuze ‘due diligence’-wetgeving nodig die geldt voor alle bedrijven. Natuurlijk moeten de verplichtingen voor kleinere bedrijven evenredig zijn, maar om ervoor te zorgen dat de wet effect heeft, moet deze ook van toepassing zijn op kleine en middelgrote ondernemingen, zoals Tony’s Chocolonely. Het is van groot belang dat alle bedrijven ervoor zorgen dat hun hele keten vrij is van schending van mensenrechten is en niet bijdraagt aan milieuschade. Vooral in de sectoren met een hoog risico, zoals cacao. Verplichte due diligence-regels zouden goed nieuws zijn voor duurzame ketens en voor consumenten die er zeker van willen zijn dat hun producten worden gemaakt met respect voor mens en planeet.”

De nieuwe wet komt niet alleen ten goede aan producenten, zoals kleine cacaoboeren, ook consumenten hebben er voordeel bij. Want op deze manier kunnen ze er zeker van zijn dat de bedrijven van wie zij producten kopen hun best doen om misstanden in hun keten te voorkomen, op te sporen en op te lossen. En als ze dat niet doen daarop worden aangesproken.

Tony’s verwacht van de Europese Commissie dat zij komt met een ambitieuze wet die voldoet aan de volgende eisen:

1. Groot of klein, de wet moet gelden voor alle bedrijven. Zeker de bedrijven in sectoren waar de risico’s het grootst zijn, zoals de cacao-sector.

2. Het schenden van mensenrechten gaat verder dan illegale kinderarbeid en modern slavernij. Bedrijven moeten boeren, bij wie ze hun grondstoffen inkopen, in staat stellen om een leefbaar inkomen te verdienen.

3. Alle bedrijven moeten gebruik maken van een duidelijk, begrijpelijk en openbaar toegankelijk framework, waarmee verplichte checks worden gedaan op belangrijke mensenrechten- en milieukwesties.

4. Alle EU-lidstaten moeten gerechtelijke stappen ondernemen wanneer bedrijven hun verplichtingen niet nakomen. En slachtoffers van mensenrechtenschendingen moeten gemakkelijk toegang krijgen tot een rechter in de EU en rechtsmiddelen wanneer zij dat nodig hebben.

Zoals Paul Schoenmakers, Head of Impact bij Tony’s, uitlegt: “Om een risicosector als de chocolade-industrie te veranderen, moet de nieuwe wetgeving alle mazen dichten en de UN Guiding Principles en OECD’s Due Diligence Guidelines voor multinationals volgen. Tony’s is met zijn routekaart, zijn 5 samenwerkingsprincipes voor slaafvrije cacao en zijn volledig transparante jaarFAIRslag klaar voor deze wet. Via Tony’s Open Chain kunnen andere bedrijven deze werkwijze kopiëren.”

Foto: Lara Wolters (m) en Paul Schoenmakers (l) overhandigen ruim 66.000 handtekeningen aan Eurocommissaris Reynders. Foto: Getty Images voor Tony’s Chocolonely