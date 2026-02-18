Op dinsdag 17 februari heeft ING haar zogeheten ‘conclusie van antwoord’ ingediend bij de rechtbank Amsterdam als reactie op de klimaatzaak die Milieudefensie vorig jaar tegen ING is gestart. Milieudefensie stelt een reeks onrealistische en onredelijke eisen die de rechtbank volgens hen aan ING moet opleggen. Als gevolg van deze eisen zou ING moeten stoppen met het bedienen van een groot aantal bedrijven en huiseigenaren. Ook zouden we ons moeten houden aan een reeks regels die in strijd zijn met de bestaande wetgeving en die niet passen bij onze rol in de reële economie.

Arnaud Cohen Stuart, hoofd Business Ethics bij ING: “Heel simpel gezegd – wat Milieudefensie vraagt klinkt misschien goed, maar hun aanpak helpt de wereld niet om de klimaatdoelen te bereiken. Ons dwingen om afstand te nemen van klanten kan de economie schaden en helpt de transitie niet.” Klimaatverandering is een feit en we hebben vertrouwen in onze klimaataanpak. We willen onze klanten juist helpen hun transitie te financieren, van individuele huiseigenaren tot grote bedrijven die energiezuiniger willen worden of zich willen beschermen tegen klimaatrisico’s.”

Wat wil Milieudefensie precies en wat kan dat betekenen?

Samengevat eisen zij onder meer:

Breng ‘papieren’ emissies die aan ING toegewezen worden met bijna de helft omlaag

Milieudefensie vindt dat banken klanten, zoals huiseigenaren en bedrijven, moeten dwingen hun uitstoot met specifieke percentages te verlagen binnen een vast tijdpad. Als klanten de emissiereducties van Milieudefensie niet halen, zou ING moeten stoppen met het financieren van die klanten. Voor bedrijven zou dit betekenen dat we geen leningen of andere bankdiensten meer kunnen leveren, ook al is de samenleving nog steeds afhankelijk van wat deze bedrijven leveren. Denk aan staal of cement voor woningbouw.Voor particuliere klanten zou dit betekenen dat we moeten stoppen met het verstrekken van hypotheken voor woningen met lagere energie labels, met negatieve gevolgen voor een grote groep huiseigenaren. Als wij deze klanten geen leningen meer kunnen aanbieden, moeten zij een andere bank zoeken om hun activiteiten voort te zetten, en wordt de uitstoot in de echte wereld dus niet lager.

Milieudefensie vindt dat banken klanten, zoals huiseigenaren en bedrijven, moeten dwingen hun uitstoot met specifieke percentages te verlagen binnen een vast tijdpad. Als klanten de emissiereducties van Milieudefensie niet halen, zou ING moeten stoppen met het financieren van die klanten. Stop met het werken met alle bedrijven die op een of andere manier betrokken zijn bij nieuwe fossiele energieprojecten

Dit is een brede eis die geen rekening houdt met de impact op de leveringszekerheid, de kosten en de veiligheid van de energievoorziening voor huishoudens en bedrijven in Nederland en in de rest van Europa.

Waarom zijn deze eisen onrealistisch en onredelijk?

“Zoals we uitgebreid toelichten in ons verweer, zijn we het om drie hoofdredenen niet eens met de aanpak van klimaatverandering zoals Milieudefensie die voorstelt:

In de kern helpen de eisen van Milieudefensie de klimaattransitie niet

Ons dwingen om ons terug te trekken uit sectoren met een hoge uitstoot volgens een onrealistisch en opgelegd tijdspad helpt de samenleving niet om op een ordelijke manier te veranderen. Sterker nog, het kan de economie en onze klanten negatief beïnvloeden. De eisen van Milieudefensie zullen niet leiden tot lagere uitstoot in de echte wereld. De activiteiten van onze klanten zullen simpelweg door een andere bank gefinancierd worden waardoor de uitstoot waarschijnlijk gelijk blijft. Met andere woorden: als we klanten met een hoge uitstoot mijden, ziet het leningenboek van ING er op papier misschien groener uit, maar de wereld schiet er niets mee op. De eisen van Milieudefensie zijn niet in lijn met Nederlandse of Europese banken- en klimaatwetgeving

Nederland en de EU hebben uitgebreide en gedetailleerde beleidsmaatregelen en wetgeving opgesteld om klimaatverandering aan te pakken. Die zijn specifiek ontworpen om rekening te houden met verschillende maatschappelijke behoeften. In deze wetgeving is bewust niet vastgelegd dat banken zich moeten terugtrekken uit sectoren met een hoge uitstoot. Deze sectoren werken aan hun transitie binnen de kaders die overheden stellen en hebben financiering nodig om die verandering te kunnen realiseren. Wegstappen werkt dan juist averechts. De eisen van Milieudefensie passen niet bij onze rol als bank in de economie

Als wereldwijde bank is het onze taak om te financieren wat de samenleving nodig heeft, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd moeten we financieel gezond blijven en ervoor zorgen dat we noch de bank, noch het financiële systeem in gevaar brengen. Bedrijven hebben miljarden euro’s nodig om te kunnen verduurzamen en zich te beschermen tegen klimaatrisico’s. Wij willen deze financiering bieden – bijvoorbeeld voor duurzame energieoplossingen, verbeterde industriële processen en duurzame gebouwen. We kunnen onze rol niet effectief vervullen als we ons moeten terugtrekken of beperkt worden in de manieren waarop we onze klanten kunnen helpen.”

Arnaud Cohen Stuart: “De klimaattransitie is een enorme verschuiving die vraagt om systeemdenken en samenwerking. Er is geen snelle oplossing. In de praktijk helpen de eisen van Milieudefensie het klimaat niet.”