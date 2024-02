Love it when a plan comes together. Een groot man met sigaar zei dat ooit eens. Het is wel een waar woord – en als het gaat om de Impact Fair dan zijn we volledig op stoom: dankzij de vele partners is 7.000 m2 in Jaarbeurs Utrecht op 4, 5 en 6 helemaal gevuld met 100 impactvolle organisaties, goede doelen en social enterprises. De vloer is vol. De sprekers zijn geboekt. En het matchmaking kan beginnen. De tickets gaan NU in de verkoop. Kom ook en maak de wereld van verschil.

In het kort:

De Impact Fair – the first edition

4, 5 en 6 april in Jaarbeurs Utrecht

De grootste Impact Experience van Europa

Voor iedereen die op een positieve manier wil bijdragen aan een betere wereld

B2B-donderdag, Gen Z-vrijdag en betrokken burgers en gezinnen-zaterdag

Ticketsale van start met earlybird-actie via impactfairnederland.nl: Kortingscode: IMPACTB2B voor € 50 euro korting op de toegangsprijs van € 125 (incl btw).

Dit is waarom de Impact Fair er is

Er is zoveel aan de hand in de wereld: overstromingen, oorlog, ziektes, droogte, oneerlijke verdeling, polarisatie, onveiligheid op de werkvloer. Om moedeloos van te worden. Tegelijkertijd zijn er gigantisch veel mensen die de wereld een beetje beter willen maken.

Er gebeurt al heel veel:

Veel grote bedrijven en het MKB werken hard aan verduurzaming

Mensen thuis doen hun best energieneutraal te leven en de buurt leefbaar te maken

Scholen, studenten en jongerenorganisaties zetten zich in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Veel mensen vragen zich af: wat kunnen we doen om te versnellen? Met wie kan ik partnerships sluiten? Hoe kom ik in contact met potentiële partners? Die vragen zijn ons heel vaak gesteld. En precies daarom lanceren we de Impact Fair – the first edition samen met Koninklijke Jaarbeurs Utrecht.

Matchmaking op B2B-donderdag

De eerste dag van de Impact Fair staat in het teken van B2B: matchmaking tussen organisaties en bedrijven. Tussen duurzaamheids-/ESG-managers en goede doelen. Tussen fundraisers en new business partners. Overheid en MKB. Tussen bedrijven onderling. Want we hebben elkaar nodig. En we kunnen echt versnellen als we gaan samenwerken op alle Sustainable Development Goals. Die wens groeit en de roep om een relevant platform wordt steeds groter.

Elke grote beweging begint met een eerste stap. Daarom is de donderdag een heel belangrijke dag voor best practices, voor inspiratie én matchmaking. B2B-Nederland ontmoet elkaar tussen de immersive stands van onder meer: Fairphone, Follow the Money, Economic Board Utrecht, Water for life, Urgenda, Women Inc, Unicef, KNMI, Ministerie van Defensie. En vele anderen. En een mooie-line up aan sprekers, masterclasses etc.

Spotlight op oplossingen

Op de Impact Fair zetten we de spotlight op oplossingen. We creëren een platform van mogelijkheden waar alle impactmakers het podium kunnen pakken om hun verhaal te vertellen. Naast alle exposanten en het inhoudelijke programma zijn er speciale acties van impactvolle organisaties. Zo bouwt Solidaridad een fantastische klimwand, heeft Spacebuzz (van o.a. André Kuipers) een bijzondere VR-experience. Presenteert Giftshift een heel nieuwe manier van fondsenwerving. En pakken BAM Nederland en Fietsersbond de vloer om een zeer speciale nieuwe impactvolle app te lanceren.

Wat kun je nog meer verwachten tijdens de gehele Impact Fair?

4 april – B2B donderdag

Best practises, nieuwe relaties en samenwerkingen

5 april – Gen Z vrijdag

Profileer je als impact werkgever aan duizenden studenten en jongeren

6 april – Betrokken Nederlanders

Activeer betrokken burgers, gezinnen en profileer jouw bedrijf als impact organisatie

Dit zijn onze partners

De Impact Fair is een initiatief van Better Together Agency en Koninklijke Jaarbeurs. De eerste editie kan tot stand komen dankzij de match en samenwerking met o.a. Nationale Postcode Loterij, Ondernemersfonds Utrecht, AFAS Software, Unicef, Goede Doelen Nederland, FIN Vereniging van Fondsen, SDG Nederland, IDH Trade, IINII, Lead2Day, TebbeStaal, Sustainable Motion, Studio Watt en Duurzaam-ondernemen.nl. En vele anderen.

Ticketsale met early bird korting – alles op een rij Impact Fair – the first edition

4, 5 en 6 april in Jaarbeurs Utrecht

De grootste Impact Experience van Europa

We hebben voor early birds een korting in de aanbieding. Met dat ticket kun je naar de B2B-donderdag, en kun je ook naar de andere twee dagen: Kortingscode: IMPACTB2B voor € 50 euro korting op de toegangsprijs van € 125 (incl btw).

Bestel ze nu via impactfairnederland.nl

* Note: er kunnen wijzigingen ontstaan in het programma, hou daarvoor de site in de gaten