De Impact Fair, het grootste evenement voor mensen, bedrijven en organisaties die een positieve impact willen maken, komt in 2024 naar Utrecht. Op 4, 5 en 6 april 2024 gaan de deuren van Koninklijke Jaarbeurs open voor iedereen die zich inzet voor een goed doel of actief is als sociaal ondernemer, voor iedereen die een eigen initiatief wil starten en voor al diegenen die hun eigen organisatie of bedrijf maatschappelijk relevanter willen maken. Op 14.000 m2 kunnen mensen aan meer dan 200 activiteiten deelnemen. Wereldwijd groeit het besef dat we moeten versnellen om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in 2030 te halen. Dat vertaalt zich onder andere in nieuwe jaarverslageisen die vanaf 2025 gelden voor bedrijven (ESG). De Impact Fair wil aan de versnelling een bijdrage leveren, door mensen te inspireren tot actie en samenwerking te stimuleren.

Drie dagen lang kunnen jong en oud ervaren wat goede doelen, fondsen en social enterprises doen om de wereld mooier te maken en hoe je zelf in actie kunt komen. Bezoekers kunnen op de fair, een combinatie van festival, showcase beurs en conferentie, op een inspirerende en creatieve manier kennis maken met ‘missiegedreven organisaties’. Ook krijg je als bezoeker praktische handvatten om zelf een beetje – of juist heel veel – verschil te kunnen maken in het dagelijks leven. De Impact Fair is ingedeeld in zestien paviljoens, waar in ieder paviljoen één van de in totaal 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal staat. De fair zelf is gericht op doel 17: meer impact door samenwerking. Op de fair zijn talloze workshops te volgen, zijn er optredens van artiesten, innovatielabs en veel plekken waar mensen en organisaties nieuwe initiatieven en samenwerkingen kunnen uitwerken.

Niet praten, maar doen

De Impact Fair is een initiatief van maatschappelijk ondernemer Micha van Hoorn. Van Hoorn: “De Impact Fair geeft antwoord op de vraag: hoe kan ik zelf actief bijdragen aan een betere wereld? Omdat wij geloven dat iedereen iets kan doen, en wil doen, of je nu student bent of multinational. Het gaat nadrukkelijk niet om nog meer praten, maar om te laten zien wat je kunt doen of waar je je bij aan kunt sluiten. Hoe je tijd, geld of talent kunt inzetten voor planeet, mensheid en samenleving. Niet agenderen, maar etaleren. We willen ook nadrukkelijk een plek zijn waar mensen en organisaties elkaar kunnen vinden. Onze slogan is daarom: together we can accelerate the good in the world.”

Een volledig circulaire fair

Jeroen van Hooff, CEO van Koninklijke Jaarbeurs: “De Impact Fair sluit naadloos aan bij de ambitie van Jaarbeurs om in 2030 de meest duurzame evenementenlocatie en organisator van Europa te zijn. Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van onze strategie. Jaarlijks ontvangen wij gemiddeld 2,3 miljoen bezoekers. Ik ben ervan overtuigd dat we door hen te inspireren, te motiveren en te verleiden om duurzame keuzes te maken, verschil kunnen maken. Daarbij past de Impact Fair heel goed bij Utrecht. Utrecht is het kloppend hart van de gezonde samenleving met als missie om als regio een duurzame, positieve verandering teweeg te brengen. We gaan ook ons uiterste best doen om eraan bij te dragen dat de Impact Fair volledig circulair is.”

Impact Conference

Op de eerste dag van de Impact Fair, donderdag 4 april, wordt de Impact Conference georganiseerd, gericht op het bedrijfsleven, goede doelen, fondsen, filantropen en beleidsmakers. In interactieve meetups, workshops en inspiratiesessies komt een scala aan onderwerpen aan bod, zoals internationale best practices op het gebied van impact maken, samenwerking met goede doelen, de nieuwste trends in fondsenwerving en vrijwilligersmanagement, en ESG (Environmental, Social en Governance), de nieuwe richtlijnen die vanaf 2025 gaan gelden voor de jaarverslaggeving van bedrijven. Keynote speakers uit de hele wereld zorgen voor inspiratie en nieuwe inzichten.

Ook op vrijdag en zaterdag zijn er colleges, bijeenkomsten, innovatie labs en andere inhoudelijke sessies. Van Hoorn: “Dat doen we niet alleen, dat programma bouwen we samen met jongeren. Als zij al geen impactmakers zijn, zijn zij in ieder geval de impactmakers van de toekomst. We gaan met een groot aantal hogescholen, universiteiten, ROC’s en andere opleidingen aan de slag. GenZ is aan zet.”

Foto: Micha van Hoorn, maatschappelijk ondernemer, en Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs, onthullen een eerste impressie van de Impactfair 2024. Foto: Michiel Ton