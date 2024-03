AFAS Software kondigt met trots aan dat zij enabler is geworden van de Impact Fair. Het softwarebedrijf hecht veel waarde aan Corporate Social Responsibility (CSR) en zet zich in om een positieve impact te creëren op de wereld. Met het partnership met de Impact Fair wil AFAS weer een stap in de goede richting zetten om een betere wereld te realiseren.

Samen werken aan een betere wereld

AFAS Software streeft er voortdurend naar om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Door de handen ineen te slaan met Impact Fair wil het bedrijf laten zien dat alle ondernemingen het verschil kunnen maken. De samenwerking met Impact Fair stelt beide partijen in staat om meer bewustwording te creëren rond de kansen en uitdagingen van duurzaam ondernemerschap en het belang van bedrijven om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Micha van Hoorn, initiator Impact Fair: “We zijn heel trots op het partnership met AFAS Software. Het geeft ons de kans om 100 missiegedreven organisaties een groot platform te bieden zodat straks duizenden bedrijven (ZZP, MKB, MKB+ én Corporates) kunnen ervaren op welke manier zij direct meer impact kunnen maken.”

AFAS hoopt met dit partnerschap een krachtig voorbeeld te zijn voor anderen. “Wij geloven sterk in het samenwerken met anderen om een positieve impact te maken op de wereld. De Impact Fair is een geweldig initiatief waar wij graag ons steentje aan bijdragen. We hopen tijdens dit evenement zowel geïnspireerd te raken als anderen te inspireren om stappen te zetten naar een betere wereld”, vertelt Britt Breure, directeur HR & CSR bij AFAS.

Over de Impact Fair

De Impact Fair is de grootste Impact Experience van Europa. Een interactieve multimediale belevenis van impactvolle voorbeelden. Voor iedereen die op een positieve manier wil bijdragen en op zoek is naar inspiratie! Ontdek, voel & ervaar wat jij morgen anders kan doen. Samen maken we de wereld van verschil. Kom langs op 4, 5 of 6 april in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht!

Meer informatie

Over AFAS Software

Werk kan zo veel leuker en beter. En met meer oog voor de maatschappij. In veel organisaties zijn mensen druk met de verkeerde dingen. Onnodige handelingen, dubbel werk, fouten herstellen: het kost handenvol tijd en komt de kwaliteit niet ten goede. De missie van AFAS Software is: inspireert beter ondernemen. Dat doet AFAS met software en alles wat ervoor nodig is om die software zo te gebruiken dat je er een hoger doel mee bereikt. Organisaties houden tijd over voor wat ze echt belangrijk vinden, kwaliteit en werkplezier.