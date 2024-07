René Raaijmakers is het nieuwste lid van het bestuur van Tibo Energy. René heeft meer dan 25 jaar ervaring in de offshore energie- en maritieme sectoren, met een bijzondere focus op het opbouwen van bedrijven die gericht zijn op de energietransitie.

René’s heeft een indrukwekkende carrière. Zo was hij verantwoordelijk voor de mede-oprichting van twee startups in ICT en duurzame energie en bekleedde hij leidinggevende functies in zowel technische als commerciële capaciteiten bij multinationals in offshore productie en scheepsbouw. Zijn meest recente functie was die van CEO van Groendus, een innovatieve leider op het gebied van energietransitie, die actief is in dezelfde sector als Tibo Energy.

Groendus leiden naar succes

Groendus, dat eind 2019 begon als een buy-and-build initiatief, heeft met succes acht gespecialiseerde energiebedrijven overgenomen en geïntegreerd. In slechts drie jaar tijd heeft het zich ontpopt als een koploper op de Nederlandse markt voor energietransitie. Het bedrijf ontwikkelde een geavanceerd platform voor energiebeheer en peer-to-peer energiehandel en bouwde een robuuste activabasis op bestaande uit grootschalige dak- en grondgebonden zonne- en batterijprojecten, slimme energiemeetservices en EV-oplaadstations. In november 2022 werd Groendus door pensioenfondsen Omers en APG Infrastructure overgenomen van NPM Capital.

Passie voor energietransitie

René’s passie voor de energietransitie komt voort uit het snijvlak van hightech innovaties en het snel evoluerende commerciële landschap, met nieuwkomers die de gevestigde energiemultinationals uitdagen. Hij vertelt: “De massale elektrificatiegolf vereist zeer innovatieve, datagestuurde oplossingen en een nieuwe manier van denken. Tibo Energy heeft een geweldig energiemanagement platform ontwikkeld; hun technologie is slim, schaalbaar en toepasbaar in internationale markten. Ik ben echt onder de indruk van de gedrevenheid en visie van het managementteam en wat ze in korte tijd hebben bereikt en voelde dezelfde positieve vibe bij de investeerders.”

Bestuurslid

Na twee decennia in uitvoerende en CEO-functies te hebben gewerkt, wil René graag overstappen naar een rol als onafhankelijk bestuurslid. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het Tibo-team en de investeringsteams van SET Ventures en Speedinvest. Ik geloof dat mijn ervaring een positieve bijdrage zal leveren in een zeer dynamische omgeving,” vertelt hij.

Remco Eikhout, CEO van Tibo Energy, is erg enthousiast over de benoeming van René: “We zijn erg blij dat René ons bestuur komt versterken. Zijn uitgebreide kennis en ervaring in de energietransitiesector zullen van onschatbare waarde zijn als we blijven groeien en innoveren. Met René aan boord zijn we goed gepositioneerd om de volgende stap in onze reis te zetten.”

Over Tibo Energy

Tibo Energy heeft de sleutel tot succes in handen voor bedrijven die te maken hebben met complexe uitdagingen in de energietransitie. Tibo Energy Management Software (EMS) reageert niet alleen op de huidige energiebehoefte en -voorziening, maar anticipeert ook op veranderingen met machine learning en voorspellingen.

Dit maakt effectieve toepassing van zowel peak shaving als load shifting mogelijk.

De software van Tibo onderscheidt zich door het beheren van de complexe integratie van meerdere energiebronnen en verbruikers binnen een netwerk (smart grid), wat resulteert in een optimaal gebruik van het netwerk, kostenbesparingen en emissiereducties. Tibo haalde eind 2023 3 miljoen euro op en werkt samen met Eindhoven Airport, Hoppenbrouwers en Fudura.