Tibo Energy gaat de EnergyHub op Kempisch Bedrijvenpark aansturen. VDL Fibertech Industries BV, ATD Machinery B.V., VGI-Willems RVS Machinebouw, Willems Baling Equipment en MS Schippers kozen unaniem voor Tibo EMS.

De keuze volgt op een succesvolle proefperiode in december 2024, waarin het systeem overtuigde door zijn schaalbaarheid, innovatieve technologie en gebruiksvriendelijke aanpak.

Netcongestie op Kempisch Bedrijvenpark

Het industrieterrein kampt met netcongestie, een groeiend probleem nu meerdere stakeholders concurreren om de beperkte capaciteit van het net. Om dit aan te pakken, is een groepstransportovereenkomst met Enexis gesloten.

Dit maakt een slimmere energiedistributie en betere coördinatie mogelijk. Het EMS van Tibo Energy optimaliseert energiestromen, verlaagt de druk op het net en zorgt ervoor dat lokaal opgewekte duurzame energie maximaal wordt benut.

Innovatieve technologie voor efficiënt energiebeheer

Het EMS van Tibo Energy onderscheidt zich door het gebruik van een Digital Twin en AI-gedreven optimalisatie. Deze technologie maakt nauwkeurige simulaties mogelijk en optimaliseert energiegebruik op basis van variabelen zoals kosten, CO2-reductie en netbelasting.

Bovendien integreert het systeem naadloos met bestaande infrastructuur en biedt het flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen van het Kempisch Bedrijvenpark, zoals de integratie van batterijen en windmolens.

Uitgebreide testperiode

Tonnie Visser, gebouwbeheerder bij ATD Machinery, legt uit waarom voor Tibo Energy is gekozen: “Na een uitgebreide testperiode waarin 7 verschillende aanbieders werden vergeleken, sprong Tibo Energy er op meerdere punten positief uit”, vertelt hij. “Het dashboard is voorzien van een modern ontwerp, het is strak, professioneel en makkelijk te navigeren. Gebruikers vinden snel de benodigde informatie”

Ook de innovatieve toepassing van AI en machine learning wordt geroemd. Visser: “Het systeem maakt gebruik van geavanceerde technologie om flexibele assets optimaal aan te sturen.” Hij benadrukt daarnaast de waarde van de voorspellende mogelijkheden van het EMS, waarmee historische en actuele gegevens worden gebruikt om trends en patronen te voorspellen. “Dit stelt deelnemers in staat om slimmere beslissingen te nemen en efficiëntie te maximaliseren,” concludeert hij.

Toekomstbestendige oplossing

Remco Eikhout, CEO van Tibo Energy, is trots op de samenwerking. “Dit bevestigt de waarde van onze technologie in complexe energieomgevingen. Onze focus ligt op het leveren van schaalbare en toekomstbestendige oplossingen die bedrijven ondersteunen in hun energietransitie. Door samen te werken met vooruitstrevende bedrijven zoals die op het Kempisch Bedrijvenpark, zetten we een belangrijke stap richting een efficiëntere en duurzamere energie-infrastructuur.”

Snelle uitrol in 2025

De EnergyHub wordt deze zomer volledig operationeel, en de eerste deelnemers profiteren nu al van de krachtige mogelijkheden van het EMS. Dit initiatief bereidt het Kempisch Bedrijvenpark voor op een duurzame en efficiënte energietoekomst.