Anker SOLIX, ‘s werelds nummer 1 merk in balkon plug & play thuisbatterijen¹, kondigt een belangrijke software-update aan waarmee huishoudens de voordelen van dynamische energietarieven optimaal kunnen benutten via intelligente optimalisatie. Deze update breidt de integratie van dynamische tarieven uit over meerdere Anker SOLIX-producten, waaronder Solarbank 3 Pro, EV Charger en X1, waardoor gebruikers naadloos verbinding kunnen maken met meer dan 830 elektriciteitsleveranciers wereldwijd, waaronder leveranciers die dynamische tarieven aanbieden, om zo een grotere energie-efficiëntie te realiseren.

Naadloze integratie met elektriciteitsleveranciers

Anker SOLIX biedt een reeks intelligente energieoplossingen die bekend staan om hun geavanceerde energiebeheer, waardoor huishoudens hun energie-efficiëntie kunnen verhogen en hun elektriciteitskosten kunnen verlagen. Met deze nieuwste update kunnen gebruikers nu verbinding maken met meer dan 830 elektriciteitsleveranciers in 32 landen. Energieleveranciers die ondersteund worden zijn onder andere Essent, Tibber en Eneco, waardoor gebruikers meer flexibiliteit en keuzevrijheid hebben.

Gebruikers kunnen nu eenvoudig inloggen op het account van hun energieleverancier via de Anker-app, waardoor de configuratie snel en simpel verloopt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, synchroniseert het systeem automatisch en realtime prijsgegevens. Voor gebruikers die kiezen voor leveranciers met dynamische tarieven, optimaliseert AI vervolgens automatisch de laad-/ontlaadcycli zonder enige handmatige tussenkomst. Alle berekeningen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de gebruiker, wat zorgt voor transparante en intuïtieve inzichten in besparingen. Deze combinatie van gebruiksgemak, automatisering en nauwkeurigheid maakt het de ideale oplossing voor energieoptimalisatie in huis.

Maximale besparingen dankzij dynamische tariefoptimalisatie

Dynamische tarieven zijn prijsplannen waarbij de elektriciteitskosten gedurende de dag fluctueren op basis van de realtime vraag op het net. Buiten de piekuren zijn de prijzen lager, terwijl tijdens de piekuren hogere tarieven gelden, wat mogelijkheden biedt voor strategisch energiebeheer.

Door dynamische tariefgegevens te combineren met een AI-gestuurd energiebeheersysteem (EMS) realiseren Anker SOLIX-systemen automatisch optimale laad- en ontlaadstrategieën. Het systeem laadt tijdens daluren wanneer de elektriciteitsprijzen gunstig zijn en ontlaadt tijdens piekuren om de woning van opgeslagen energie te voorzien, waardoor huishoudelijke besparingen worden gemaximaliseerd.

Dynamische tariefoptimalisatie levert het hele jaar door voordelen op, met een bijzonder hoge waarde tijdens de wintermaanden wanneer de opwekking van zonne-energie beperkt is, maar de prijsschommelingen aanzienlijk blijven. Dit zorgt ervoor dat gebruikers zelfs tijdens maanden met beperkte zonlichtinval hun energie-uitgaven blijven verminderen en tegelijkertijd de stabiliteit van het net ondersteunen.

Verbeterde P1-meter voor betere systeemprestaties

De vernieuwde Anker SOLIX P1-meter introduceert twee belangrijke verbeteringen. Ten eerste ondersteunt deze nu remote Over-The-Air (OTA)-updates, waardoor draadloze software-updates en bugfixes mogelijk zijn zonder fysieke tussenkomst. Daarnaast verzendt de P1-meter nu data onafhankelijk van de Solarbank-hoofdeenheid, wat de systeemcomplexiteit vermindert en de stabiliteit aanzienlijk verbetert. Dit resulteert in meer consistente realtimeenergiemetingen met lagere latentie voor nauwkeurig energiebeheer.