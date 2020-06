Thuisblijvers Oerol testen duurzame voedselinnovaties

Ook tijdens de digitale editie van theaterfestival Oerol helpt Innofest innovatieve ondernemers vooruit. Vanaf aanstaande dinsdag presenteert innovatie-expert Wilbert van de Kamp ‘Innofest Test Teevee’. Tijdens deze dagelijkse liveshow test hij samen met Oerolfans een zestal duurzame voedselinnovaties. Dit weekend krijgt het testpanel de box met verschillende duurzame producten – van ontbijtgranen van gered voedsel tot bord en bestek van bananenbladeren – thuisbezorgd. Zo kunnen Oerolfans de betrokken ondernemers verder helpen vanuit hun eigen huis door te geven feedback over bijvoorbeeld de smaak en de verpakking van de producten.

Door de coronacrisis ziet de Nederlandse zomer er dit jaar compleet anders uit. En dus blijven de tienduizenden cultuurliefhebbers die anders naar Terschelling zouden gaan, de komende weken thuis. Dit heeft ook grote gevolgen voor Innofest en de betrokken ondernemers, vertelt directeur Linda Vermaat. “Oerol voelt elk jaar als de start van onze testzomer. Met al die verschillende festivallocaties liggen er op het eiland prachtige uitdagingen voor onze ondernemers. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld rond de stroomvoorziening op afgelegen plekken een paar mooie cases kunnen neerzetten. In coronatijd is dat flink improviseren.”

Dat Oerol een digitale editie besloot te organiseren, bood nieuwe kansen. “Hoe meer ondernemers we deze zomer toch nog aan testresultaten kunnen helpen, hoe beter”, zegt Vermaat. “Testen is voor ondernemers immers cruciaal om hun prototypes te kunnen verbeteren en zich voor te bereiden op een succesvolle marktlancering. Oerol is net als Innofest al langer bezig met de verduurzaming van de voedselketen. Door ons tijdens deze editie primair op voedselinnovaties te richten, geven we het publiek de kans om hier vanuit hun eigen huis aan bij te dragen.”

Innofest Test Teevee

Via de webshop van Oerol konden mensen de – inmiddels uitverkochte – testbox met een zestal voedselinnovaties bestellen, en zich zo aansluiten bij het testpanel. Tijdens de dagelijkse liveshow ‘Innofest Test Teevee’ staat telkens één startup centraal en videobellen de thuisblijvers in om zo gezamenlijk de producten te testen. Ook voor wie het niet gelukt is om een testbox te bemachtigen, is het mogelijk om de ondernemers te helpen. Door de liveshow te volgen of via de online enquêtes die verschillende ondernemers op de uitzetten.

In de testbox zijn zes duurzame voedselinnovaties te vinden. Voor de vroege trek krijgt het testpanel een ‘ready-to-eat’ havermoutontbijt van . Deze startup wil het makkelijker maken om meer groenten te eten, iets wat maar weinig Nederlanders lukt. Daarom is in de ontbijtjes een kwart van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten verwerkt, terwijl ze naar taart smaken. Ook testen de thuiszitters de ontbijtgranen van . Deze zijn gemaakt van gered voedsel zoals te kleine zaden en kromme groenten en fruit, waardoor voedselverspilling wordt tegengegaan. De kruidenthee van helpt de biodiversiteit van boerenlandschappen te verbeteren. Dat is goed voor insecten als bijen én helpt boeren aan een nieuw en groen verdienmodel.

Voor de borrel voorziet de testbox in een frisdrank van microalgen. De ondernemers van stellen hun eerste batch van deze nieuwe drank, die CO2 opneemt in plaats van uitstoot, voor het testpanel beschikbaar. Ook krijgt het panel een plantaardige kaas die volgens de startup minstens zo lekker is als de gangbare zuivelvariant. De vegan kaas moet het voor mensen makkelijker maken om minder dierlijke producten te eten. Van het Zweedse , uit de koker van het Europese innovatieprogramma Inno-Quarter, krijgen de thuistesters ten slotte borden en bestek. Deze zijn gemaakt van gevallen en geoogste bananenbladeren, volledig afbreekbaar en daarmee een duurzaam alternatief voor wergwerpplastic. Van het testpanel willen de ondernemers niet alleen feedback over de smaak en het gebruiksgemak van hun producten, maar ook over zaken als marketing en positionering.

Foto: Oerol