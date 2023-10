Terwijl de zomer nog maar net ten eind is, wordt het voor bedrijven en ondernemers tijd om na te denken over de feestdagen. Er zijn volop mogelijkheden voor kerstpakketten maar nieuw en een stuk duurzamer is het initiatief The Good Box. Marika, Maud, Piet en Sophie zijn de initiatiefnemers. Sophie: ‘’Het viel ons op dat zakelijke cadeaupakketten veelal samengesteld zijn met producten van de gevestigde merken. Wij willen met The Good Box juist de gepassioneerde, duurzame start-ups en scale-ups het podium bieden dat ze verdienen. Veel van deze ondernemers krijgen bij de standaard kerstpakketten namelijk te horen dat hun producten te niche zijn.’’

The Good Box is daardoor een nog grotere verrassing dan de normale variant, vol met producten die de consument (nog) niet kent. Aan dit initiatief doen 43 Nederlandse ondernemers mee, allemaal met een vernieuwend product waarmee ze zich inzetten voor een betere wereld. Marika: “Afgelopen jaar hebben we vlak voor Kerst een eerste editie van The Good Box gelanceerd. Het was een spontaan initiatief en alles verliep een beetje houtje touwtje, maar we kregen meteen veel enthousiaste reacties. Er is blijkbaar een grote behoefte aan een alternatief voor het standaard kerstpakket met bekende producten van grote merken. Daarom hebben we besloten ons concept verder uit te denken en een tweede editie op te zetten.”

Alles bij The Good Box draait om het maken van impact. Elke box wordt verpakt door de medewerkers van Avres, een sociaal werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt 1 verkochte box voor 100 dagen aan schoon drinkwater bij mensen in Guatemala. The Good Box werkt namelijk samen met Habitat for Humanity en investeren in waterzuiveringsfilters. De wereld samen met The Good Box een stuk mooier maken en producten van duurzame ondernemers proberen? Dat kan met de 5 verschillende boxen:

The Good For You Box – Voor de bewuste genieter, met alleen 100% vegan en gezonde producten. €49

The Good Women Box – Voor de wereldverbeteraar, bevat alléén producten gemaakt door vrouwelijke ondernemers. €59

The Feel Good Box – Voor de levensgenieter, met producten die voor extra ontspanning zorgen. €79

The Good Chef Box – Voor de enthousiaste thuiskok, met producten en recepten voor een heerlijk thuisdiner. €99

The Good Surprise Box – Voor mensen die van een verrassing houden. Vanaf 50 stuks is The Good Surprise Box zelf samen te stellen.

Alle boxen zijn persoonlijk, authentiek en verrassend. Iedere box bevat een boekje met verhalen over de producten en ondernemers. Daarnaast zit er in iedere box nog een verrassing en worden er mooie verpakkingsmaterialen gebruikt voor een fantastische unboxing experience, zonder daarbij duurzaamheid uit het oog te verliezen. Check Thegoodbox.store voor meer informatie.