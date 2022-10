Op 15 november 2022 brengt ImpactCity innovatieve ondernemers, impact investeerders, NGO’s, beleidsmakers en corporates van over de hele wereld bij elkaar in Den Haag voor de zevende editie van ImpactFest. De eerste sprekers zijn bekend gemaakt: vooruitstrevende organisaties zoals Patagonia, Too Good To Go en Naïf Care zijn onderdeel van het programma.

De presentatie van ImpactFest is in handen van Ikenna Azuike, bekend van o.a. BNNVARA. Azuike won begin deze maand nog de Dutch Media Week Award. Ook Werner Schouten siert de line up. De presentator van BNR Koplopers en voorzitter van de Impact Economy Foundation opent ImpactFest. Verder maakt Geert van der Veer, mede-oprichter van Caring Farmers, bestuurslid van Herenboeren en initiatiefnemer van Aardpeer, onderdeel uit van het programma. Caring Farmers werd eerder deze maand uitgeroepen tot het meest duurzame initiatief van 2022 in de Duurzame 100 lijst van Trouw.

Zevende editie ImpactFest: Creating the future of impact

ImpactFest staat dit jaar in het teken van “Creating the future of impact”. Daarbij staan vier thema’s centraal: voedseltransitie, energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Een greep uit het programma:

Vier talkshows over de hoofdthema’s van ImpactFest met inspirerende sprekers, zoals Geertje Zeegers van Too Good to Go, Carol Gribnau van Stichting DOEN en Wouter Staal van YoghurtBarn.

Van concrete kansen voor ondernemers in de duurzame transitie tot steward ownership, en van methodes om impact in kaart te brengen tot geavanceerde technologie die kan helpen om betere zakelijke besluiten te nemen: het programma bevat 40 verschillende meetups, kennissessies gehost door ImpactFest partners, zoals de Provincie Zuid-Holland en Oxfam Novib.

De belangrijkste cijfers in de wereldwijde impact markt worden bekend gemaakt: Dealroom presenteert haar jaarlijkse data-analyse van investeringen en banen in de impact-markt.

In de tientallen ‘roundabout’ sessies kunnen deelnemers in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld het stimuleren van bedrijfsgroei door het aannemen van internationaal talent, de huidige trends in sociaal ondernemen, financieringsmogelijkheden in de groene transitie en hoe succes eruit ziet als missiegedreven organisatie.

Bekendmaking van de winnaars van de Haagse Vernieuwers Challenge, de jaarlijkse prijs voor startups met innovatieve ideeën voor een betere wereld. Eerdere winnaars van de Haagse Vernieuwers Challenge zijn o.a. Naïf Care en Seepje.

Reverse pitching: De rollen zijn omgedraaid! Investeerders, waaronder Draper Richard Kaplan Foundation, Stichting DOEN en 4Impact, pitchen een idee of businessplan aan de aanwezige ondernemers. Daarnaast zijn de acht pitchende investeerders beschikbaar voor vragen tijdens de ‘Meet the Investor’ sessies.

InnoFest Testplein: Producten van drie innovatieve startups worden in een real life setting getest. Bezoekers geven feedback waarmee de ondernemer het product succesvoller op de markt kan brengen.

Euclid Network lanceert de Europese social enterprise monitor, het onderzoek naar de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Nederland

Get in the Ring – Global Final: de finalisten van deze wereldwijde wedstrijd voor startups van de Unknown Group, gaan de pitch-strijd aan in de boksring.

Het evenement was de afgelopen drie jaar uitverkocht. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar via www.impactfest.nl.

Over ImpactCity en ImpactFest

ImpactCity is één van Europa’s leidende ecosystemen voor organisaties die ‘doing good and doing business’ combineren. Met ImpactCity faciliteert de Gemeente Den Haag ondernemers en andere impactmakers met innovatieve oplossingen bij het starten en opschalen van hun bedrijf.

ImpactFest is in 2016 gestart als een jaarlijks event waar het ecosysteem van ImpactCity elkaar kan ontmoeten in een ongedwongen festivalsfeer. Het is uitgegroeid tot een internationaal “must-attend” evenement in de wereld van impact.

Initiatiefnemer ImpactCity organiseert het event samen met de Gemeente Den Haag, Unknown Group en KplusV. ImpactFest wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Stichting Doen en Oxfam Novib en vindt plaats in de Fokker Terminal.