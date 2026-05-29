Met het wettelijk vastgelegde einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027 en de brede invoering van terugleverkosten, ondergaat de Nederlandse markt voor residentiële zonne-energie een structurele verandering. De prioriteit voor huishoudens verschuift versneld van netteruglevering naar optimalisatie van het eigen verbruik. Tegen deze achtergrond kondigt Zendure, de Europese marktleider op het gebied van plug-and-play energieopslag, een strategische samenwerking aan met de Nederlandse energieleverancier Sunergy om laagdrempelige thuisbatterijen gekoppeld aan dynamische energietarieven breed toegankelijk te maken voor de massa.

Democratisering van energieopslag

De afbouw van de salderingsregeling dwingt zonnepaneeleigenaren tot een heroverweging van hun energiestrategie. Waar overtollige opwek voorheen over een heel kalenderjaar administratief kon worden gesaldeerd met het verbruik, leidt teruglevering tijdens piekuren nu steeds vaker tot extra kosten of lagere vergoedingen. Hoewel de marktbehoefte aan decentrale energieopslag hierdoor sterk toeneemt, bleef de adoptie van traditionele thuisbatterijen tot dusver beperkt door hoge initiële investeringen, complexe installatieprocedures en technische drempels voor kleinere daksystemen.

De samenwerking tussen Sunergy en Zendure speelt in op de vraag naar flexibelere oplossingen. Zendure betrad in 2023 de Europese markt met de introductie van de wereldwijd eerste plug-and-play batterij voor compacte zonnepaneelsystemen in de gestapelde bouw. In markten met veel stedelijke architectuur, zoals Duitsland en Zuid-Europa, leidde dit tot een snelle marktacceptatie. De onderliggende technologie is inmiddels doorontwikkeld naar systemen die ook geschikt zijn voor reguliere eengezinswoningen met omvangrijkere PV-installaties.

Tegelijkertijd zullen beide partijen, met de ondersteuning van de lokale partner Natec, in de Nederlandse markt zorgen voor efficiëntere lokale opslag, logistieke distributie, technische ondersteuning en een beter gecoördineerd distributienetwerk. Dit zal de algehele reactiesnelheid van de service en de uitvoeringscapaciteit ter plaatse verder versterken.

Door deze modulaire hardware te koppelen aan de dynamische energietarieven en de aansturingssoftware (SlimmeRik) van Sunergy, ontstaat een geïntegreerd systeem. Het model (de Zendure SolarFlow 2400 AC+) kan direct tussen bestaande zonnepanelen en de micro-omvormer worden aangesloten zonder ingrijpende technische aanpassingen in de meterkast. Hierdoor kunnen consumenten met een relatief lage instapdrempel experimenteren met batterijopslag en de capaciteit stapsgewijs uitbreiden zodra de behoefte groeit.

De economische realiteit voor Nederlandse zonnepaneeleigenaren verandert fundamenteel”, stelt Vincent van Rozendaal, oprichter van Sunergy. “Consumenten kiezen steeds vaker voor een dynamisch energiecontract, maar dat levert pas écht rendement op als je de energiestromen in huis automatisch kunt sturen op basis van de actuele marktprijzen. Door eenvoudige hardware te koppelen aan slimme software, maken we die stap voor iedereen haalbaar.”

Automatisch besparen en het stroomnet ontlasten

De gecombineerde oplossing werkt volledig automatisch op basis van de stroomprijzen van dat moment. Het systeem laadt de batterij op met eigen zonnestroom of goedkope netstroom op momenten dat er een overaanbod is (bij lage of zelfs negatieve stroomprijzen). Die opgeslagen energie wordt weer verbruikt zodra de marktprijzen stijgen of de eigen stroomvraag in huis piekt. Dit mechanisme verkort niet alleen de terugverdientijd van de zonnepanelen, maar helpt op lokaal niveau tevens mee om de filedruk op het overbelaste stroomnet (netcongestie) te verminderen

Hiermee verschuift de propositie van de thuisbatterij van een kapitaalintensieve niche-investering voor ‘early adopters’ naar een schaalbaar, functioneel consumentenproduct dat aansluit op het herziene Nederlandse energiebeleid.