Vandaag, de eerste dag van de zomer, is voor THIJS-drinks hét moment om het meest verantwoorde alternatief op sap officieel te lanceren, gemaakt met overtollig fruit. Het is het eerste frisdrankenmerk van Nederland dat met fruit reststromen is gaan werken. Dit idee, dat ontstaan is bij toenmalig sterren chef Thijs, moet een bijdrage leveren tegen voedselverspilling. Daarnaast is de missie om de gehele keten te inspireren en een positieve gedragsverandering te realiseren in het maken van duurzame keuzes. Hieronder valt ook de reductie van gemiddeld 33% suiker en calorieën per drankje en het bieden van eerlijke, transparante prijzen. Alles bij elkaar maakt dit het meest verantwoorde alternatief op sap dat op de markt te vinden is. Voor jong en oud.

Voedselverspilling begint al vroeg in de keten: het grootste percentage gebeurt bij de producent. Hiermee worden de telers, verwerkers, verpakkers en tussenhandelaren bedoeld. De verspilling ontstaat onder andere door overschotten, en fruit dat wordt weggegooid doordat het ‘lelijk’ is of afwijkende maten heeft. Wereldwijd wordt er in totaal één derde van de totale voedselproductie verspild. In Nederland is dat maar liefst 2 miljard kilo*. We verspillen hiermee niet alleen voedsel, maar ook energie en CO2-uitstoot door productie en transport, onnodige geproduceerde verpakkingen en veel water. Voor de beeldvorming: voor de productie van één appel is 80 liter water nodig.

In 2017 besloot Thijs daar als eerste in Nederland iets mee te doen en zo een bijdrage te leveren in de strijd tegen deze impactvolle voedselverspilling.

Het meest verantwoorde alternatief op sap

Thijs werd tijdens zijn carrière als chef in sterrenkeukens iedere dag geconfronteerd met de bergen voedsel dat werd weggegooid. Hij besloot in actie te komen en startte met (th)ijsthee. Inmiddels zijn er ook alternatieven op sap, dat 33% minder suiker en calorieën bevat ten opzichte van reguliere fruitsappen. Krom of lelijk, afgekeurd, een naderende houdbaarheidsdatum – zolang het fruit vers is wordt het in THIJS-drinks verwerkt.

Rod Hensen, mede-oprichter van THIJS-drinks en mede-initiatiefnemer van het platform ‘Verspilling is Verrukkelijk’: ”We zijn blij en trots dat we vandaag – op de dag van de zomer – THIJS-drinks eindelijk goed in het zonnetje kunnen zetten. Door de eerste jaren goed te bouwen aan het merk, daarna een lastige Coronatijd, is het nu hét moment om de wereld te laten zien wie we zijn en wat we doen. We vinden het belangrijk om mensen bewust te maken én om ze een verantwoord alternatief te bieden. Hiermee dragen we tevens bij aan het verminderen van CO2-uitstoot, minder landgebruik, een circulaire economie, het behoud van biodiversiteit én een voedselproductie systeem dat genoeg biedt voor iedereen. Gelukkig staan we er niet alleen voor, inmiddels vindt 60% van de consumenten duurzame productkenmerken belangrijk bij aankoop van producten. Zo werken we samen aan een betere wereld.’’

Eerlijke en transparante prijzen

Op de route naar het beter doen voor mens en planeet, gebeurt er meer: THIJS-drinks heeft als eerste frisdrankmerk ter wereld de verborgen kosten van hun sappen laten berekenen door de sociale onderneming True Price. Hiermee is voor consumenten inzichtelijk gemaakt welke maatschappelijke kosten er schuilgaan achter het product dat ze kopen, zoals die voor luchtvervuiling en onderbetaling van boeren en producenten in de keten. Met deze transparantie wil THIJS-drinks de kosten uiteindelijk structureel verminderen. Een belangrijke stap in de ‘echte prijs-reis’ van het frisdrankmerk, dat vastbesloten is om het beter te doen.

De vier smaken van THIJS-drinks: Appel, Sinaasappel, Granaatappel-Aardbei en Citroen-Gember ijsthee – zijn te verkrijgen bij alle groothandels en steeds meer horeca locaties door heel Nederland.

*Bron: monitor voedselverspilling WUR