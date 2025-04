Thialf, het wereldberoemde ijsstadion in Heerenveen, gaat een samenwerking aan met Ener.co om de energie-efficiëntie van haar koelsystemen te verbeteren en de levensduur ervan te verlengen. Ener.co, specialist in verduurzaming van commerciële en industriële koelinstallaties, zal de bestaande koelinstallaties van Thialf middels een gepatenteerde nanocoating retrofitten. Hiermee wordt, naast een levensduurverlenging, gemikt op een energiebesparing van tussen de 10% en 20%. Daarnaast heeft Thialf Ener.co verwelkomd als nieuwe sponsor, waarmee de focus op duurzaamheid en innovatie binnen het zakelijke netwerk van Thialf verder wordt versterkt.

Aan de slag tijdens de onderhoudsperiode

De behandeling staat gepland in april, wanneer de koelmachines van Thialf tijdelijk buiten gebruik zijn en het stadion zich focust op essentieel onderhoud in aanloop naar het olympisch schaatsseizoen. In deze periode start de verduurzaming van twee van de vier koelinstallaties, met respectievelijk 18 en 14 ventilatoren. Dankzij deze behandeling kunnen de installaties uit 2015 weer minstens tien jaar effectief koelen, terwijl de ijskwaliteit voor de topsport gewaarborgd blijft.

Minne Dolstra, directeur van Thialf, benadrukt de pioniersgeest van het schaatsstadion: ‘Duurzaamheid staat bij Thialf hoog in het vaandel. We hebben al grote stappen gezet met circa 4500 zonnepanelen, een warmte-koude opslagsysteem en een goed geïsoleerd stadion. Toch blijft koeling, zeker in de zomermaanden wanneer de topsporters zich voorbereiden op het leveren van wereldprestaties, een van onze grootste energieverbruikers. Inspectie wees uit dat onze koelinstallaties, ondanks eerdere behandelingen, te maken hebben met corrosie. Door samen te werken met Ener.co verlengen we niet alleen de levensduur van onze installaties, maar realiseren we ook een significante energiebesparing. Dit is een belangrijke stap in onze ambitie om Thialf steeds duurzamer te maken.’

Volgens Quincy Schothorst, general manager bij Ener.co, past de samenwerking in de lange historie van Thialf. ‘Het stadion is voortdurend in ontwikkeling. Met het herstellen van de corrosieschade en de bescherming tegen toekomstige schade, dragen wij graag bij aan de koplopersrol die het stadion heeft op gebied van duurzaamheid. We zijn blij dat we een partner hebben gevonden die net zo ambitieus is op het gebied van vergroening middels innovatie als wij.’