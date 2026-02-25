Transport‑ en logistiek dienstverlener H.Essers heeft een uitgebreid Europees netwerk van magazijnen, een eigen vloot van circa 1.500 trucks en multimodale hubs voor onder meer binnenvaart en spoorvervoer. H.Essers ziet met name in de magazijnen, laadinfrastructuur en energievoorziening grote kansen om versneld te verduurzamen. Elektrificatie en slimme inzet van energie staan daarbij centraal. Tegelijkertijd brengt elektrificatie in Nederland de nodige uitdagingen met zich mee, zoals netcongestie en terugleverkosten voor zelf opgewekte groene stroom. Samen met ENGIE ging H.Essers op zoek naar een oplossing, zodat ze obstakels richting verduurzaming kunnen omzetten in kansen.

Op weg naar verduurzaming

In België is de duurzaamheidsstrategie van H.Essers al ver doorgevoerd. Alle locaties zijn voorzien van zonnepanelen en H.Essers beschikt aldaar over zes windmolens waarvan het bedrijf operationeel eigenaar is. Daarnaast is op een Belgische locatie een grootschalig batterijsysteem geplaatst dat nu ongeveer een jaar operationeel is. Dit batterijsysteem wordt door H.Essers gebruikt om de eigen opwek en het verbruik optimaal op elkaar af te stemmen. Ook wordt hiermee onderzocht hoe op de energiemarkt de meeste waarde uit de beschikbaarheid van flexibiliteit kan worden gehaald.

In Nederland is de situatie anders. Hier wordt H.Essers geconfronteerd met beperkingen van het elektriciteitsnet. “Onze grootste uitdaging in Nederland is netcongestie”, zegt Weckx. “We willen bijvoorbeeld graag onze trucks elektrificeren, maar hebben geen aansluitingen waarop we ze kunnen laden. We kunnen op de wachtlijst geplaatst worden, maar er is geen duidelijkheid wanneer het wordt opgelost.”

Flexibiliteit in eigen opwek

Netverzwaring is dus lastig te realiseren. Voor Nederland ziet H.Essers daarom vooral kansen om binnen de netcongestiegrenzen meer in te zetten op eigen opwek van zonne‑energie en het implementeren van flexibiliteitsoplossingen die vraag en aanbod van hernieuwbare energie in balans helpen brengen. Dat doen ze onder meer op hun locatie in Bergen op Zoom, waar de magazijnen zijn uitgerust met een zonnepaneelinstallatie van circa 1,4 MWp. Daarnaast bouwt het bedrijf op deze locatie een binnenhaven waar binnenkort binnenvaartschepen kunnen aanmeren. Zelfs de kranen voor het laden en lossen van containers zijn volledig geëlektrificeerd, een bewuste keuze vanuit duurzaamheidsoverwegingen.

Er wordt dus veel elektriciteit gevraagd op deze locatie van H.Essers. Hiervoor wekken ze hun eigen zonne-energie op, aangevuld met elektriciteit van het net. Maar wanneer er een mismatch tussen het opwek- en verbruiksprofiel is, dreigen er hoge terugleverkosten voor het bedrijf. Zeker in de zomer zijn er steeds vaker perioden waarin veel meer elektriciteit wordt geproduceerd dan afgenomen. Bedrijven zoals H.Essers moeten dan betalen om energie aan het net terug te leveren.

Om terugleverkosten te beperken, startte H.Essers samen met ENGIE de implementatie van SolarFlex – een dienst die automatisch de opwek van zonne-energie afschakelt wanneer het H.Essers geld zou moeten betalen om elektriciteit in te voeden, ook wel curtailment genoemd. Hierdoor wordt voorkomen dat H.Essers kosten heeft voor het terugleveren van overproductie van zonne-energie en maximaliseert zo het financiële rendement van de zonnepaneleninstallatie. Voor de inkoop van elektriciteit tijdens momenten dat de zonnepanelen zijn afgeschakeld, wordt de ENGIE-klant volledig vergoed. “Het is echt een no‑regret-dienst: SolarFlex levert ons altijd meer op dan niets doen”, zegt Weckx.

Verduurzaming rendabel houden

Daarnaast kijkt H.Essers samen met ENGIE naar andere mogelijkheden om flexibiliteit aan te brengen op de locatie in Bergen op Zoom, onder meer met behulp van batterijopslag. “We hebben geïnvesteerd in een batterijsysteem om beter om te kunnen gaan met de beperkingen van onze netaansluiting”, legt Weckx uit. “Maar we hebben deze gedimensioneerd op piekverbruik en het systeem rendeert nog niet optimaal. Daarom zijn we met ENGIE aan het onderzoeken hoe we ook extra waardestromen kunnen creëren, zodat we vanuit de noodzakelijke investering in een batterijsysteem nieuwe omzetkansen kunnen creëren.” Mogelijke oplossingen om meer waarde te halen uit batterijen zijn bijvoorbeeld de inzet van een systeem als balanceringsmechanisme, of door zelf opgewekte stroom slim te verhandelen op de energiemarkt. Door meerdere van dit soort use cases te combineren, ontstaat een ‘value stacking’-effect dat de toegevoegde waarde van een batterijsysteem significant kan verbeteren.

De samenwerking tussen H.Essers en ENGIE is gebaseerd op een gedeelde ambitie om de logistieke keten te verduurzamen. Een partnerschap waarin zakelijke resultaten – lagere kosten, extra waarde uit flexibiliteit en beheersbare risico’s – hand in hand gaan met tastbare bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Transparantie en persoonlijk contact versterken deze samenwerking.