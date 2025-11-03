Stichting UPV Textiel lanceert de landelijke campagne ‘Niet dumpen, wel droppen’. Met deze meerjarige publiekscampagne wil de stichting bijdragen aan een circulaire textielketen door consumenten bewust te maken van het belang van gescheiden textielinzameling. Jaarlijks belandt meer dan de helft van het afgedankte textiel in het restafval, waardoor waardevolle materialen verloren gaan voor hergebruik en recycling. De campagne roept consumenten op om afgedankt textiel, ook als het kapot of versleten is, niet bij het restafval te gooien, maar in te leveren bij een textielbak, (kringloop)winkel of ander inleverpunt. Zo krijgt textiel een tweede leven, als kledingstuk of als grondstof voor iets nieuws.

Texxie: de gids naar beter textielgedrag

Om de gedragsverandering op gang te brengen, introduceert de campagne het karakter Texxie: een herkenbaar en sympathiek campagnekarakter dat consumenten op een luchtige en activerende manier meeneemt in de wereld van textielinzameling. Texxie laat zien dat álle textiel, ook kapot of versleten, waardevol is en een tweede leven verdient. De boodschap is simpel: breng je textiel in een gesloten zak naar een textielbak, (kringloop)winkel of ander inleverpunt.

Gefaseerde aanpak tot 2028

De campagne loopt gefaseerd tot eind 2028. In de eerste fase (november 2025 tot en met 2026) ligt de focus op bewustwording van gescheiden afdanken bij consumenten en activatie van deelnemers en partners van Stichting UPV Textiel. Vanaf maart 2026 volgt een landelijke opschaling met brede media-inzet en PR-acties. In de jaren daarna wordt gewerkt aan structurele gedragsverandering en verankering van textielinzameling als nieuwe norm.

Creative Director Ralph Kruijssen van The Terrace over de samenwerking: “Het doel van Stichting UPV Textiel is de transitie naar een circulaire textielketen: de gedragsverandering die hiervoor nodig is, daar werken wij werken wij graag aan mee. Het gaat hier om échte impact, en dat is precies waar het bij The Terrace om draait.”