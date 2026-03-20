Op 16 maart reikte Stichting UPV Textiel aan acht textielinzamelaars, sorteerders en recyclers het erkenningscertificaat uit. Hiermee voldoen zij aantoonbaar aan de eisen van de Erkenningsregeling. Hiermee bouwt Stichting UPV Textiel – samen met haar partners – aan een belangrijk fundament onder de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid door in de textielketen aantoonbaar te werken volgens heldere eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden.

“Met deze erkenningen maken we zichtbaar welke partijen werken volgens heldere eisen. Dat is essentieel voor een transparante en goed functionerende textielketen,” aldus Sekhar Lahiri, directeur bij Stichting UPV Textiel.

Door onafhankelijke toetsing en uniforme registratie-eisen ontstaat beter inzicht in textielstromen: van inzameling tot en met de uiteindelijke verwerking. Dit is essentieel om prestaties in de keten te kunnen volgen, te verbeteren en waar nodig bij te sturen. Tegelijkertijd draagt het bij aan een gelijk speelveld voor dienstverleners die investeren in kwaliteit en transparantie.

Dienstverleners

Dienstverleners vervullen een sleutelrol in de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Zij zorgen voor de praktische inrichting van inzameling, sortering en verwerking van textiel. In de afgelopen maanden heeft Stichting UPV Textiel verschillende organisaties bezocht om te toetsen of zij aan de Erkenningsregeling voldoen.

Deze bezoeken zijn niet alleen controlerend van aard, maar ook gericht op het versterken van de keten. Door het gesprek aan te gaan over processen, registratie en kwaliteit, werken we samen met dienstverleners aan verdere professionalisering en uniformiteit in de uitvoering.

Transparante textielstromen met Retex

Het monitoringsysteem Retex is een belangrijk onderdeel van de Erkenningsregeling. Dienstverleners registreren hierin hoeveel textiel zij inzamelen, sorteren of recyclen, wat de bestemming is en waar het materiaal uiteindelijk terechtkomt.

Netwerk van erkende dienstverleners

Met de eerste certificaten wordt een belangrijke stap gezet in de opbouw van een landelijk dekkend netwerk van erkende dienstverleners. Dit netwerk is nodig om de ambities van de UPV te realiseren en om te komen tot een stabiele, schaalbare en toekomstbestendige circulaire textielketen.

In de komende periode zullen meer organisaties hun certificaat ontvangen of erkenningstraject doorlopen. Daarmee groeit niet alleen het netwerk, maar ook de gezamenlijke basis voor samenwerking, transparantie en verdere ketenontwikkeling.