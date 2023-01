The Social Hub gaat met trots een langdurige samenwerking aan met Makers Unite: een sociale onderneming die getalenteerde, creatieve nieuwkomers opleidt die naar Nederland zijn geëmigreerd. Als officiële partner zal Makers Unite daarom vanaf nu de gehele collectie produceren voor de winkels in alle zestien locaties van The Social Hub. Bovendien zullen de meer dan 800 medewerkers van The Social Hub ook in tenues werken die Makers Unite produceert. Dat levert Makers Unite een bestelling op van meer dan 30.000 items – de grootste bestelling tot nu toe – waarmee de sociale onderneming verder kan groeien en hun ambitieuze doel heeft behaald: de opening van een nieuw atelier in Istanbul. De Better Wear collectie die vandaag wordt gelanceerd bestaat onder meer uit t-shirts, sweaters, petten en tote bags en reflecteert de visie die Makers Unite en The Social Hub gemeen hebben: een inclusievere samenleving voor iedereen.

Together, we create a better society

The Social Hub, voorheen bekend als The Student Hotel, stelt sinds de rebranding in 2022 hun sociale missie centraal. De samenwerking met sociale onderneming Makers Unite is het eerste project waarin die nieuwe missie en visie van The Social Hub naar voren komt. “Het maken van sociale impact staat bij ons aan de basis van alles wat we doen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan oprechte verbinding met elkaar en het teweegbrengen van positieve verandering. Wij geloven dat we die verandering samen in gang kunnen zetten en zo een betere samenleving voor iedereen kunnen creëren. Daarom past de samenwerking met Makers Unite zo goed bij ons,” vertelt Charlie MacGregor, CEO en oprichter van The Social Hub. “Ons doel is om samenwerkingen aan te gaan met gelijkgestemden om zo samen positieve sociale impact te maken. Het was voor The Social Hub daarom essentieel om een productiepartner te vinden met eenzelfde sociale missie en Makers Unite voldeed precies aan die wens,” aldus MacGregor.

Better Wear-collectie

Het doel van de Better Wear-collectie was om een mooie en betekenisvolle lijn te creëren die goed is voor mens én planeet. Dit lukte door de t-shirts, sweaters, bucket hats, petten en sokken met ethisch geproduceerde materialen te maken. Bovendien zijn er eerlijke lonen betaald aan de makers en wordt met het ontwerp iedereen omarmd zoals die is. Dat The Social Hub en Makers Unite deze samenwerking zijn aangegaan, komt niet als een verrassing: in 2016 hield Makers Unite haar eerste bijeenkomst als activistische beweging al in The Student Hotel Amsterdam City. Sindsdien heeft Makers Unite meer dan 270 nieuwkomers ondersteund met Creative Lab, een zes weken-lang ontwikkelingsprogramma voor talent. Deze samenwerking maakte het voor Makers Unite mogelijk om hun ambitieuze doel te behalen om een nieuw atelier in Istanbul op te zetten. Het atelier wordt gerund door hun eigen team en ondersteunt al vijf nieuwkomers, die net als het team in Amsterdam een positieve mindset hebben en op een eerlijke manier worden beloond. “De samenwerking met The Social Hub voor de Better Wear-collectie is voor ons een belangrijke mijlpaal. Dankzij deze bestelling konden we onze capaciteit verdubbelen en onze impact vergroten omdat we meer werkgelegenheid konden creëren,” aldus Thami Schweichler, Managing Director en co-founder van Makers Unite. Wij geloven in een inclusieve maatschappij waarin nieuwkomers en locals samenkomen en waarin iedereen wordt geaccepteerd voor wie ze zijn en waar ze vandaan komen. We hopen daarom dat deze samenwerking aanzet tot gesprekken hierover in heel Europa.”

The future is now

Naast de lancering van de Better Wear-collectie zijn purpose driven bedrijven altijd op zoek naar nieuwe manieren om met samenwerkingen positieve impact te maken. Amber Westerborg Director Sustainability & Impact bij The Social Hub: “We zijn ontzettend trots op deze eerste collectie die onderdeel is van onze bredere sociale missie. Naast de Better Wear-collectie hebben we ook veel zin om de relatie met onze community nog verder uit te diepen met initiatieven die onze missie ondersteunen. In de komende maanden komt er op elke locatie van The Social Hub een reparatiecentrum waar je je kapotte kleding naartoe kunt brengen. ‘Samenwerking’ is een van onze belangrijkste pijlers van onze duurzame strategie en door samen te werken met Makers Unite en onze andere (sociale) impact partners, geloven wij dat we betekenisvolle impact kunnen maken die blijvend is.”