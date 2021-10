The Protein Brewery bouwt grootschalige demonstratiefabriek

The Protein Brewery (TPB), een innovatieve ontwikkelaar van eiwitrijke voedingsingrediënten, heeft vandaag bekendgemaakt begin 2022 haar nieuwe hoofdkantoor in het gebouw op Mijkenbroek 3 in Breda te betrekken. Tegelijkertijd zal van start worden gegaan met de bouw van de demoplant, een innovatieve fabriek met een oppervlakte van 1.500 m2 en een productiecapaciteit van duizenden tonnen per jaar. De fabriek wordt ontworpen om het brouwproces van Fermotein® op te schalen in de commerciële fabriek. Naar verwachting zullen de eerste plantaardige eiwitten op commerciële schaal eind 2022 van de productieband rollen.

Wim de laat, oprichter van The Protein Brewery: “Dit is een belangrijk mijlpaal in de ontwikkeling van ons bedrijf, het commercialiseren van ons eerste product, Fermotein® . We gebruiken innovatieve fermentatietechnologieën om voedingseiwitten te produceren die dieren in de voedselketen kunnen vervangen. Van ons product Fermotein®, een plantaardig ingrediënt met een uitstekende voedingswaarde en een zeer duurzaam profiel, kunnen we in de demoplant per uur een hoeveelheid plantaardige eiwitten produceren equivalent aan het vlees van 10 koeien. Op jaarbasis heb je het dan over circa 80.000 koeien die je uit de voedselketen kunt laten. Met ons brouwproces kunnen we Fermotein® produceren uit verschillende gewassen, van aardappel, suikerbiet en mais tot suikerriet en cassave, het is een recept voor lokale, schaalbare en efficiënte processen wereldwijd. Onze verwachting is dat we vanaf 2023 full scale plants kunnen gaan bouwen, niet alleen in Europa, maar ook in de US en Azië. Als die op volle kracht draaien, dan spreek je qua eiwitopbrengst al snel over miljoenen koeien per jaar die je kunt besparen, er zijn tenslotte suikergewassen in overvloed.”

Chris Bastiaansen, Bredase ondernemer en eigenaar van het pand: “Na een bezoek aan de R&D omgeving van The Protein Brewery was ik meteen overtuigd, dit is een toekomstbestendig product. Het was dan ook geen moeilijke beslissing om met The Protein Brewery een langdurig huur- en verhuurpartnerschap aan te gaan. Het bedrijf, het enthousiaste team en de motivatie die de organisatie laat zien, bevestigt onze keuze voor The Protein Brewery.”

Op de nieuwe locatie zullen behalve een uitgebreidere versie van het Food Experience Center, ook R&D en engineeringsfuncties worden gevestigd om de innovatiecapaciteit te vergroten. Naar verwachting zal TPB in de komende drie jaar van 25 medewerkers naar een totale bedrijfsomvang van zo’n 100 mensen groeien.

Momenteel zijn de activiteiten van TPB ondergebracht in verschillende panden aan de Goesseelstraat in Breda. De pilot plant, laboratoria en Food Experience Center zullen hier voorlopig nog dienst blijven doen. Het huurcontract voor de locatie is afgesloten voor een periode van 10 jaar