Onder grote belangstelling van ruim 250 genodigden heeft Zijne Majesteit de Koning vanmiddag de nieuwe batterijfabriek van ELEO geopend. Met behulp van een elektrische graafmachine onthulde Koning Willem-Alexander de eerste batterijmodule geproduceerd in de nieuwe fabriek, waarmee de officiële opening een feit was.

Sinds de oprichting in 2017 heeft ELEO zich toegelegd op het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige batterijsystemen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder bouw- en landbouwmachines en commerciële voertuigen. Met de opening van de nieuwe fabriek vertienvoudigt de batterijproductiecapaciteit naar zo’n 10,000 pakketten per jaar.

“De opening van onze nieuwe fabriek is een feestelijk moment voor ons hele team en daarom zijn we ook bijzonder trots dat Koning Willem-Alexander de fabriek officieel geopend heeft,” zegt Bas Verkaik, medeoprichter bij ELEO. “Met de nieuwe fabriek zijn we in staat om onze productiecapaciteit aanzienlijk te vergroten, wat belangrijk is om aan de groeiende vraag naar onze batterijpakketten te kunnen voldoen. Daarnaast geldt deze fabriek als een blauwdruk voor verdere internationale opschaling de komende jaren.”

Na de officiële opening heeft Koning Willem-Alexander een rondleiding gekregen door de nieuwe fabriek, waarin hij uitleg heeft gekregen over het productieproces van de batterijsystemen en meerdere werknemers heeft gesproken over hun werkzaamheden bij ELEO.

De nieuwe fabriek is uitgerust met hoogwaardige machines om een geautomatiseerde productie mogelijk te maken. De faciliteit beschikt over een oppervlakte van 3,000 m2, met de mogelijkheid in de nabije toekomst verder op te schalen.

Met de opening van de nieuwe batterijfabriek start ook de productie van ELEO’s nieuwe generatie batterijen. Deze producten zijn specifiek ontwikkeld voor industriële voertuigen en machines en biedt fabrikanten de flexibiliteit om de specificaties van het batterijpakket aan te passen aan de hand van de eisen van de applicatie.

Over ELEO

ELEO is opgericht in 2017 door oud-studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, waar de oprichters een revolutionaire elektrische motorfiets ontwikkelden om in 80 dagen mee de wereld rond te rijden. Sinds haar oprichting heeft ELEO zich toegewijd aan de missie om hoogwaardige batterijsystemen toegankelijk te maken voor een breed scala aan industriële toepassingen

Vanuit die visie heeft ELEO een modulair batterijsysteem ontwikkeld dat zich onderscheidt door het geavanceerde batterijmanagementsysteem (BMS) en innovatief thermisch beheersysteem. Dit brengt aanzienlijke voordelen met zich mee op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en levensduur. In april 2022 verwierf de Japanse multinational Yanmar een meerderheidsbelang in het bedrijf.