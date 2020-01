The Ocean Cleanup kiest DNV GL om de herkomst van plastic producten te verifiëren

The Ocean Cleanup, een Nederlandse non-profit organisatie, ontwikkelt geavanceerde technologieën om de oceanen van plastic te ontdoen. De eerste partij oceaanplastic is aan land gebracht na de missie naar de Great Pacific Garbage Patch, ’s werelds grootste ophoping van plastic afval, met een oppervlakte van 1,6 miljoen vierkante kilometer. De aan land gebrachte partij plastic afval zal worden getransformeerd in producten. Deze producten zullen worden verkocht, zodat de organisatie geld kan ophalen om bij te dragen aan de financiering van de verdere schoonmaak van de oceaan. The Ocean Cleanup heeft DNV GL als partner gekozen om de oorsprong van deze toekomstige plastic producten te bevestigen en te verifiëren.

“Om transparantie op de markt te brengen, hebben we DNV GL gevraagd om een standaard op te stellen. DNV GL heeft elke stap van oceaanplastic gevolgd en zal dit blijven doen, om te kunnen bevestigen of het plastic in onze producten werkelijk 100% uit de oceaan afkomstig is”, zegt Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup.

Van plastic afval tot product

The Ocean Cleanup wil het plastic afval recyclen, met als hoofddoel het financieren van de verdere schoonmaak van de oceaan. Het is de bedoeling om aantrekkelijke, duurzame producten te ontwikkelen die gemaakt zijn van materiaal dat is ingezameld in de Great Pacific Garbage Patch. Tot op heden zijn er nog geen producten op de markt gebracht die volledig gemaakt zijn van plastic afkomstig uit zee. Dit blijkt een andere ambitieuze uitdaging te zijn voor de organisatie.

De verificatie van Ocean Plastic

Producten die als oceaanplastic zijn gelabeld, zijn mogelijk niet volledig afkomstig uit de oceaan. Op dit moment is het niet verplicht om een onafhankelijke derde partij te laten controleren of het materiaal afkomstig is uit de oceaan. Om het werk nog transparanter te maken, zal de herkomst van het materiaal dat in de producten van The Ocean Cleanup wordt gebruikt door DNV GL worden geverifieerd.

DNV GL is al anderhalf jaar bezig met het opstellen van eisen en verificatieprocessen. Deze processen maken een optimale traceerbaarheid mogelijk en verduidelijken hoe oceaanplastic wordt gedefinieerd, zodat deze snel ontwikkelende markt transparanter wordt. Als volgende stap zullen de eisen worden ontwikkeld tot een standaard, die openstaat voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de certificering van producten uit oceaanplastic. Het zorgt ervoor dat de oorsprong van teruggewonnen plastic wordt gedefinieerd en geverifieerd, zodat consumenten erop kunnen vertrouwen dat producten die worden gemaakt van het plastic verwijderd uit de oceaan, ook daadwerkelijk hiervan afkomstig zijn.

“Het creëren van vertrouwen door middel van standaarden en onafhankelijke verificatie is al meer dan 155 jaar het werk en de missie van DNV GL. Het is altijd ons doel geweest om uitdagingen aan te gaan en om bij te dragen aan veiligere en duurzamere resultaten op een transparante manier. Bij de aankoop van producten die door DNV GL zijn geverifieerd, kunnen consumenten er volledig op vertrouwen dat het een product van oceaanplastic is en dat zij bijdragen aan een oplossing tegen plastic”, zegt Luca Crisciotti, CEO van DNV GL-Business Assurance.