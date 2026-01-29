Aduro Clean Technologies Inc. , een cleantechbedrijf dat chemie inzet om laagwaardige grondstoffen – zoals plastic afval, zware bitumen en hernieuwbare oliën – om te zetten in grondstoffen voor de 21e eeuw, heeft vandaag bekendgemaakt dat het Chemelot Industrial Park (“CIP”), gelegen op het Chemelot- terrein, heeft gekozen als locatie voor zijn geplande industriële opschalingsfaciliteit. De faciliteit zal een First-of-a-Kind (“FOAK”) industriële fabriek huisvesten die Hydrochemolytic Technology inzet voor de chemische recycling van afvalplastic, voorheen aangeduid als de Demonstratieplant in publieke communicatie van het bedrijf. De FOAK-fabriek vertegenwoordigt de volgende fase in de ontwikkeling van Aduro naar commerciële exploitatie, waarbij de faciliteit bedoeld is om opeenvolgende fasen van opschaling en optimalisatie te ondersteunen na een succesvolle eerste exploitatie.

Chemelot is een van Europa’s toonaangevende geïntegreerde chemieclusters en herbergt een breed scala aan chemische en materialenlfabrieken en ondersteunende diensten. De locatie beschikt over gedeelde energie voorzieningen, gecentraliseerde afvalwaterzuivering, uniforme veiligheids- en operationele standaarden en een overkoepelend vergunningskader dat is ontworpen om efficiënte en voorspelbare industriële ontwikkeling te ondersteunen.

Chemelot heeft een langetermijnambitie uitgesproken om te transformeren naar circulaire en klimaatneutrale productie, inclusief een grotere inzet van alternatieve, niet-fossiele grondstoffen. Met stoomkrakers en polymereninfrastructuur in de regio zijn alternatieven voor fossiele nafta een belangrijk onderdeel van deze transitie en een strategische factor voor circulaire grondstoffenprojecten.

Brightlands Chemelot Campus bevindt zich op Chemelot en fungeert als een open innovatie- en opschalingsplatform ter ondersteuning van de chemische en materiaalindustrie. De campus biedt toegang tot toegepast onderzoek, gedeelde laboratoria en opschalingsfaciliteiten, en samenwerkingsprogramma’s die de stap van laboratoriumvalidatie naar industriële toepassing versnellen. Aduro is sinds 2021 actief binnen het Brightlands-ecosysteem als onderdeel van zijn Europese technologieontwikkelingsactiviteiten.

De keuze voor Chemelot volgt op een uitgebreide selectiecampagne die Aduro startte als onderdeel van het gestructureerde opschalingsprogramma. De afgelopen maanden voerde het bedrijf due diligence uit op meerdere potentiële locaties, waarna de selectie werd teruggebracht tot vier finalisten. Chemelot werd gekozen op basis van technische, industriële en strategische criteria. Noordwest-Europa werd aangewezen als voorkeursregio vanwege de gevestigde afvalverwerkingsinfrastructuur, veranderende regelgeving ter ondersteuning van circulaire materialen, en nabijheid van industriële partners en eindmarkten.

De uiteindelijke keuze werd gedreven door de mogelijkheid van Chemelot om permanente industriële activiteiten en toekomstige uitbreiding te ondersteunen, waaronder robuuste utilities voorzieningen, nabijheid van stoomkrakers in de regio, integratie in een gevestigde circulaire waardeketen voor plastics, beschikbaarheid van grondstoffen en aansluiting bij Europese regelgeving en vergunningseisen. Chemelot’s positie binnen het Nederlandse ecosysteem voor circulaire chemie biedt bovendien toegang tot downstreammarkten en industriële partners die

actief zijn in de transitie naar circulaire grondstoffen.

De FOAK-fabriek die gepland is voor de industriële opschaling van Aduro zal naar verwachting van start gaan met een initiële verwerkingscapaciteit van ongeveer 10.000 ton per jaar. De geselecteerde locatie biedt voldoende ruimte en infrastructuur om gefaseerde uitbreiding en een langdurige industriële aanwezigheid te ondersteunen.

“De keuze voor Chemelot is een belangrijk mijlpaalmoment in het opschalingspad dat we vorig jaar hebben uiteengezet,” zegt Ofer Vicus, Chief Executive Officer van Aduro Clean Technologies. “Vanaf het begin was ons doel om de stap te zetten van pilotschaal naar een industriële faciliteit die onder reële omstandigheden opereert, commercieel relevante output produceert en onze groeiambities ondersteunt. Chemelot biedt de infrastructuur, industriële integratie en uitbreidingsmogelijkheden die nodig zijn voor een First-of-a-Kind faciliteit die de opstap vormt naar volledige commerciële toepassing.”

Frank Schaap, Business Development Director Chemelot, zegt hierover: “We zijn er trots op dat Aduro Chemelot heeft gekozen als locatie voor zijn First-of-a-Kind faciliteit. Hun project versterkt onze langetermijnambitie om koploper te worden op het gebied van circulaire en koolstofarme chemie. Aduro versterkt het bestaande ecosysteem op onze locatie en draagt bij aan het opzetten van schaalbare circulaire grondstofroutes die volledig kunnen worden geïntegreerd in onze al zeer sterk geïntegreerde waardeketens. Dit is precies het soort innovatie dat onze transitie naar een klimaatneutrale chemische industrie versnelt.”

Astrid Boeijen, CEO van Brightlands Chemelot Campus, zegt: “Op Brightlands Chemelot Campus zetten we ons in om baanbrekende technologieën te helpen de stap te maken van lab naar industriële realiteit. Aduro’s opschalingsfaciliteit past perfect bij onze missie om opschaling mogelijk te maken en te ondersteunen, innovatie te versnellen en bedrijven te verbinden met de partners en expertise die ze nodig hebben. Door te kiezen voor Chemelot wordt Aduro onderdeel van een sterk innovatie-ecosysteem dat gezamenlijk de toekomst van circulaire chemie vormgeeft. We zijn enthousiast en trots om hen te ondersteunen op hun weg naar impact op grote schaal.”

Stephan Satijn, gedeputeerde Economie, Financiën en Bedrijfsvoering en Public Affairs, en tevens vicevoorzitter van het European Chemical Regions Network, verklaart: “Aduro’s First-of-a-Kind faciliteit is precies het soort investering dat onze positie als Europese koploper in circulaire en klimaatneutrale chemie versterkt. Door afvalstromen om te zetten in waardevolle grondstoffen dragen dit soort projecten direct bij aan onze duurzaamheidsdoelen én het versterken van de industriële ruggengraat van Nederland en de provincie Limburg. Wij zijn trots om innovators te verwelkomen die de transitie naar een toekomstbestendige chemische sector versnellen.”

Over Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ontwikkelt gepatenteerde watergebaseerde technologieën om plastic afval chemisch te recyclen; zware olie en bitumen om te zetten in lichtere, waardevollere olie; en hernieuwbare oliën te transformeren in hoogwaardigere brandstoffen of chemicaliën. De Hydrochemolytic™-technologie van het bedrijf gebruikt water als essentieel middel in een chemisch platform dat werkt bij relatief lage temperatuur en lage kosten—een baanbrekende aanpak om laagwaardige grondstoffen om te zetten in waardevolle hulpbronnen voor de 21e eeuw.

Fotocredits: MCM Productions