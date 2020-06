the LIVEKINDLY co. zet met aankoop Oumph! volgende stap in vegan voedselrevolutie

the LIVEKINDLY co., een internationaal collectief van vegan merken, heeft met de aankoop van het Zweedse Oumph! een volgende stap gezet in haar ambitie om één van ’s werelds grootste, plantaardige voedingsmiddelenbedrijven te worden. De afgelopen maanden heeft the LIVEKINDLY co. onder leiding van voormalig Unilever-topman Kees Kruythoff 200 miljoen euro aan investeringen opgehaald en heeft het bedrijf al verschillende succesvolle veganmerken aan zich weten te binden. Vandaag kwam daar de aankoop van het veel bekroonde Zweedse plantaardige vleesmerk Oumph! bij.

the LIVEKINDLY co. is in maart van dit jaar in New York opgericht vanuit de ambitie om de hele wereld plantaardig en dus milieuvriendelijk te laten eten. Het bedrijf wordt daarin gesteund door een groep internationale entrepreneurs, investeerders en wereldleiders.

the LIVEKINDLY co. streeft ernaar om plantaardig leven ‘het nieuwe normaal’ te laten worden door een ecosysteem van op planten gebaseerde consumentenmerken te bouwen. Daarnaast werkt het bedrijf nauw samen met zaadtelers, producenten, distributeurs en heeft het daarmee als enige partij in de plantaardige voedingssector de hele waardeketen van de productie in bezit.

Oumph!

Bij the LIVEKINDLY co. aangesloten merken zijn The Fry Family Food Company uit Zuid-Afrika, het Duitse LikeMeat en de meest recente aanwinst Oumph!

Oumph! biedt een breed assortiment aan bekroonde, plantaardige vleesvervangers waarvan het merendeel door een combinatie van kruiden en specerijen een uniek karakter heeft gekregen. Het bedrijf is onderdeel van het Zweedse ‘Food for Progress’ initiatief dat tot doel heeft wereldwijd een duurzaam en veilig voedselsysteem te helpen creëren.

Oumph! is in Scandinavië sinds de lancering in 2015 door een breed publiek omarmd en heeft ervoor gezorgd dat grote groepen nieuwe consumenten plantaardig vlees hebben ontdekt.

Vegan heeft de toekomst

Uit gegevens van onderzoeksbureau IRI Nederland blijkt dat in ons land het aantal plantaardige vleeswaren in de supermarkten tussen 2017 en medio 2019 met 51% is gestegen. De verkopen van vleesvervangers zijn in Nederland in 2019 met maar liefst 30% toegenomen. Het Voedingscentrum schreef in een recent rapport dat als we de duurzame ontwikkelingsdoelen willen halen, we zouden moeten streven naar een nationaal dieet dat in 2030 voor 60% uit plantaardige proteïnen bestaat.

Daarnaast is de vraag naar plantaardig vlees de afgelopen maanden wereldwijd explosief gestegen ten gevolge van problemen in de vleessector veroorzaakt door het coronavirus. De mondiale omzet van de plantaardige vleesmarkt werd in 2019 geschat op 10,7 miljard euro en zal volgens marktonderzoeksbureau Research and Markets naar verwachting 24,7 miljard euro bedragen in 2025, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 15%.

Kees Kruijthoff, CEO van the LIVEKINDLY co.: “De LIVEKINDLY co. is meer dan een bedrijf, het is een beweging die gericht is op een duurzamere toekomst. Dat doen we met ons portfolio van merken die allemaal heerlijke, gezonde, plantaardige voeding maken en via ons ecosysteem van partners die allemaal hetzelfde doel nastreven. Het opnemen van Oumph! in de LIVEKINDLY-familie is een natuurlijke stap voor ons. Hun inzet voor plantaardig voedsel en de bescherming van onze planeet sluit naadloos aan bij onze missie om plantaardig eten het nieuwe normaal te maken”.

Anders Wallerman, mede-oprichter Oumph!: “Sinds de oprichting van Oumph! zes jaar geleden is het een geweldige reis geweest en ik ben dan ook ontzettend trots op al het werk dat ons team heeft gedaan in de ontwikkeling van uitzonderlijk lekker plantaardig voedsel. Vanaf dag één is het onze missie geweest om meer mensen plantaardig voedsel te laten eten. Dat is gezonder voor de mens en duurzamer voor het milieu. Ik zie ernaar uit om samen met Kees en zijn team zowel nieuwe als bestaande producten wereldwijd bij een groter publiek bekend te maken.”