The world needs more ketchup, vindt The Ketchup Club. Waarom? Omdat ketchup het beste haalt uit groenten en fruit die anders worden weggegooid. Bijvoorbeeld in Kenia, waar The Ketchup Club meer dan 100 boeren helpt voorkomen dat 40% van de tomaten- en mango-oogst verloren gaat. Wat overblijft? Lekkere ketchup, boeren met een stabiel en beter inkomen en veel, veel minder verspilling. Welkom bij The Ketchup Club.

“Werken aan een gezonde, inclusieve en toekomstbestendige voedselketen die de natuur beschermt én bijdraagt aan een veerkrachtige lokale economie. Dat is wat we bij The Ketchup Club doen”, zegt Anne Janssens, co-founder van The Ketchup Club. “Door de grillige afzetmarkt gaat in Kenia ieder jaar 40% van de goede tomaten en mango’s verloren. Zonde en onnodig. Door tomaten en mango’s ter plekke te drogen en boeren een afnamegarantie te geven tegen een stabiele en eerlijke prijs, kunnen deze tomaten en mango’s wél worden gebruikt. Met de lekkerste ketchup, een beter inkomen voor boeren en minder verspilling als resultaat.”

Eerlijke prijs en beter boeren

Hoewel de prijs die The Ketchup Club betaalt niet veel hoger ligt dan de lokale marktprijs, gaan de Keniaanse boeren er toch flink op vooruit. Anne: “Door de tomaten te drogen, verhogen we de opbrengsten uit de oogsten flink. En we bieden natuurlijk een stabiel, eerlijk inkomen. Dat heeft direct een positief effect op de boerengemeenschap van 5.000 mensen. In 2026 verwachten we ca. 2.000 boeren op deze manier te voorzien in essentiële levensbehoeften met weerslag op ca. 100.000 mensen in hun gemeenschappen.”

3 verrassende smaken bij Albert Heijn

De ketchups van The Ketchup Club zijn beschikbaar in 3 smaken. Pure Tomato is er voor wie zijn favoriete comfortfood het klassieke karakter van ketchup wil meegeven. Meer fan van de barbecue? Kies dan Chef’s Smokey. En ben je op de avontuurlijke tour? Dan is onze mangoketchup Spicy Mango, met zijn fris-zoete karakter, gember en specerijen een uitstekende keuze.

Je vindt The Ketchup Club vanaf volgende week in meer dan 700 filialen van Albert Heijn voor een verkoopadviesprijs vanaf € 3,49 per flesje van 250 ml.

Over The Ketchup Club

The Ketchup Club (voorheen The Ketchup Project) werkt sinds 2016 aan een gezonde, inclusieve en toekomstbestendige voedselketen die de natuur beschermt en bijdraagt aan een veerkrachtige lokale economie. Nu en voor toekomstige generaties. Wij maken pure, duurzaam geproduceerde kwaliteits-ketchup zonder geraffineerde suiker in verschillende smaken en gaan ervoor zorgen dat dit de nieuwe norm wordt.