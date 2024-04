Op Earth Day’s 54e verjaardag lanceren The Good Roll en This Agency TheShitlist, een toiletrol bedrukt met 100 namen van notoire vervuilers. Een ludieke actie waarmee het milieuvriendelijke toiletpapiermerk een statement maken voor onze planeet. Melle Schellekens, mede-oprichter van The Good Roll, legt uit: “Met onze slogan ‘Let’s make the world less shitty’ willen we mensen inspireren tot actie. Het is hoog tijd om onze verantwoordelijkheid voor de planeet serieus te nemen, want het is vijf over twaalf.”

The Shitlist: 100 vervuilers.

Het is geen geheim dat een klein deel van de wereld verantwoordelijk is voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Zo stoot de rijkste 1% van de wereld evenveel CO2 uit als de 66% met de laagste inkomens (Oxfam Novib). Van machtige CEO’s tot beroemdheden, ze staan allemaal op onze The Shitlist. Ingmar Larsen, oprichter van This Agency, merkt op: “Het is altijd fijn om met een merk te werken dat durft. Het vergt een tikkie lef om deze actie te ondernemen, maar laten we eerlijk zijn – als je nog steeds schijt hebt aan de planeet, heb je dat lef ook maar op een verkeerde manier”. Aan fotograaf Jelle Rietveld was het de taak om TheShitlist zo clean mogelijk te fotograferen”

Voor het digitale stuk werd Robot Kittens aangehaakt, want hun specialisme in high-end digitale ervaringen was nodig. Jesse Mons, Managing Director van Robot Kittens, deelt: “Toen Ingmar mij belde dacht ik: ‘de briefing aan het team is het alleen al waard’. Maak een 3D-toiletrol die correct afrolt. Wij dragen graag ons steentje bij aan dit soort initiatieven omdat het onderwerp heel erg belangrijk is. We houden ook van een beetje lol, dus we hebben er een kleine competitie van gemaakt: wiskunde vs. AI. Wiskunde won. Met deze actie willen we die personen op een ludieke manier aanspreken”.

De volledige lijst van namen is te vinden op de campagnepagina www.theshitlist.nl.