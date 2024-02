Stayokay, de grootste hostelketen van Nederland, zet opnieuw een grote stap in duurzaamheid door als eerste ho(s)telketen ter wereld volledig over te gaan op bamboe toiletpapier van The Good Roll. Deze beslissing markeert een vooruitstrevende beweging in de hospitality industrie, waar Stayokay zich positioneert als een pionier en een voorbeeld voor duurzaam ondernemen.

Stayokay, met een sterke focus op duurzaamheid, streeft altijd naar manieren om de ecologische voetafdruk te verkleinen. De overstap naar bamboe toiletpapier is dan ook een logische stap in dit streven naar duurzaamheid. Bamboe is een snelgroeiende hernieuwbare grondstof die aanzienlijk minder impact heeft op het milieu in vergelijking met traditioneel toiletpapier dat gemaakt is van houtpulp.

Mirjam (duurzaamheidscoördinator Stayokay): “In onze 21 hostels is duurzaamheid een prioriteit en daar werken wij elke dag hard aan. Van afval scheiden en cleanups tot het verminderen van voedselverspilling en het leggen van zonnepanelen. Het is ons doel om onze gasten een zo verantwoord mogelijk verblijf aan te bieden. De samenwerking met The Good Roll is daarin een logische keuze.”

Schone en veilige toiletten voor iedereen

Er zijn wereldwijd 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten, één derde (!) van de wereldbevolking. Daarnaast worden er dagelijks 270.000 bomen gekapt voor de productie van toiletpapier. Schrikbarende cijfers die Melle en Sander hebben geïnspireerd tot het ontwikkelen van The Good Roll; een initiatief waarmee beide problemen worden aangepakt.

Een uniek Nederlands win-win concept: een 100% boomvriendelijke toiletrol, gemaakt van gerecycled papier of bamboe, waarmee het bedrijf zoveel mogelijk mensen toegang wil geven tot veilige en schone toiletten. De rollen zijn voorzien van het EU Ecolabel en vrij van chloor en kleur- en geurstoffen. Maar bovenal is The Good Roll een merk dat toiletten bouwt. Daarom gaat 50% van de nettowinst naar de bouw van toiletten in diverse landen in Afrika.

Sander (medeoprichter The Good Roll): “Wij geloven dat ieder kind een eerlijke kans moet krijgen. Door veilig en schone toiletten te bouwen, leggen we de basis voor een gezond en gelukkig leven. Een leven dat iedereen verdient.”

Voordelen van bamboe

Papier gemaakt van bamboe is niet alleen zacht en sterk, maar heeft ook aanzienlijke milieuvoordelen. Bamboe groeit namelijk 30 keer sneller, neemt 35% meer CO2 op, en stoot 35% meer zuurstof uit dan bomen. Bovendien vereist de teelt van bamboe geen pesticiden of kunstmest en is er minder water nodig, wat resulteert in een lagere ecologische voetafdruk. The Good Roll staat bekend om hun ethische en duurzame productieprocessen, waardoor Stayokay met vertrouwen deze overstap maakt.

Stayokay neemt met deze stap het voortouw in het verminderen van de milieu-impact van de hospitality industrie en hoopt andere spelers in de sector te inspireren om soortgelijke keuzes te maken. Door de volledige overstap naar bamboe toiletpapier laat Stayokay zien dat het mogelijk is om milieuvriendelijke keuzes te maken zonder in te leveren op comfort.