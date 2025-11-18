Wie langs het margarineschap wandelt, ziet tegenwoordig genoeg stickers met ‘palmolievrij’. Dat klinkt goed, zou je denken. De palmolie in het merendeel van de margarines is echter vervangen door kokosolie, een ingrediënt dat volgens onderzoekers minstens zo schadelijk is voor de natuur. The Flower Farm doet hier níet aan mee en noemt dit fenomeen ‘Tropische Trucs’: slimme wisseltrucs die er op het eerste oog goed uitzien, maar in werkelijkheid kunnen leiden tot ontbossing en verlies van biodiversiteit. The Flower Farm wil consumenten helpen door de marketingjungle van misleidende claims te navigeren en producenten aansporen om écht regenwoudvriendelijke keuzes te maken.

It’s a jungle out there: in de supermarkt zijn tegenwoordig zo’n 15.000 producten verkrijgbaar. Een deel daarvan is niet alleen ongezond voor onszelf, maar ook schadelijk voor de omgeving. Zo bevat het overgrote deel van de producten, zoals margarine, pindakaas en chocopasta, nog palm- of kokosolie. Steeds meer merken van grote internationale spelers claimen een positieve stap te zetten door palmolievrije varianten aan te bieden, waardoor consumenten het gevoel hebben dat ze regenwoud-vriendelijke producten kopen. Maar dit is slechts een slimme goocheltruc, want in werkelijkheid wordt het probleem gewoon verplaatst. Waar palmolie jarenlang de boosdoener was, wordt nu op grote schaal kokosolie gebruikt, een ingrediënt dat minstens zo schadelijk is voor het regenwoud en de biodiversiteit.

De grote wisseltruc

Dat het niet gaat om een paar producten, blijkt uit de enorme stijging van het gebruik van kokosolie. Negentig procent van de Nederlandse huishoudens koopt margarine, samen goed voor ruim 31 miljoen kilo – gelijk aan 68 miljoen kuipjes per jaar. In slechts vijf jaar tijd is het aanteel kokosolie in deze kuipjes met 65 procent gestegen. “Palmolie verdwijnt onder de hoge hoed en… hoepla! Komt terug als kokosolie,” zegt Arjen van Strien, CEO van The Flower Farm. Inmiddels bevat 93 procent van de verkochte margarines nog steeds palm- of kokosolie. “Dat zijn geen marges,” aldus Van Strien. “Dat zijn miljoenen kilo’s vetten die direct invloed hebben op het regenwoud en mangroves, terwijl juist deze bossen cruciaal zijn voor het opslaan van CO₂ en het leven op aarde in balans houden.”

Commerciële afwegingen worden zo belangrijker dan principiële keuzes voor de natuur, vindt The Flower Farm. “Daarbij is kokosolie niet alleen schadelijk voor het regenwoud, maar ook niet goed voor onze gezondheid: het bevat het hoogste aandeel verzadigd vet van alle plantaardige oliën,” aldus Van Strien.

Kies slim en kies regenwoudvriendelijk

The Flower Farm is er niet om met de vinger te wijzen, maar om te laten zien dat het wél anders kan. Het merk roept consumenten op om bewust te kiezen voor producten zonder palm- én kokosolie en producenten om transparanter te zijn over hun ingrediënten. “Als consument heb je meer invloed dan je denkt,” zegt Van Strien. “Door te kiezen voor producten die echt regenwoudvriendelijk zijn, geef je direct een signaal af. En producenten kunnen met eerlijke alternatieven echt het verschil maken. Niemand kan dit probleem alleen oplossen, maar samen komen we een heel eind.”

The Flower Farm werkt zelf al jaren met raapolie, zonnebloemolie en sheaboter – alternatieven waarvoor geen regenwoud wordt ontbost. “Het regenwoud is te belangrijk om op te offeren,” aldus Van Strien. “We zijn ooit gestart om bewustwording te creëren rondom het belang van het regenwoud én om te laten zien dat je ook zonder palm- en kokosolie heerlijke producten kunt maken.”

Een kijkje achter de claims

Om consumenten verder op weg te helpen, geeft The Flower Farm op www.tropischetrucs.nl een kijkje achter de claims. Met een video, meer trucs en een lijst met schuilnamen van palmolie helpt het merk mensen om door de bomen toch het bos te blijven zien en bewustere keuzes te maken.