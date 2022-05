Duurzaamheid is inmiddels een van de belangrijkste strategische pijlers in het Nederlandse bedrijfsleven. Onderzoek toont aan dat ruim 60% van de bedrijven ook daadwerkelijk actie onderneemt op dit vlak. Echter, is dit percentage al drie jaar op rij amper veranderd*. Met als doel om organisaties te stimuleren hierin een volgende stap te zetten, daagt The Farm Kitchen de duurzaamste bedrijven van Nederland uit om te strijden voor de Climate Positive Award 2022.

Duurzame koplopers op de Nederlandse markt met 100+ medewerkers, kunnen zich vanaf dit moment inschrijven voor de Climate Positive Award 2022 van The Farm Kitchen. Dit doen zij door de visie op een duurzame toekomst en ambities van de organisatie te delen en aan te geven hoe daar nu al vorm aan wordt gegeven.

“Duurzaamheid binnen het bedrijfsleven gaat niet alleen om terugdringen van CO2 door anders om te gaan met huisvesting, vervoer of productieketens, maar vooral ook om het bedrijfsrestaurant. Wanneer het gaat over een milieubewuste aanpak gaat het te vaak over opoffering, terwijl goed eten een enorme bijdrage kan leveren en lekker is! Bij het overgrote deel van de organisaties met een duurzame ambitie is dit nog niet terug te zien in het bedrijfsrestaurant”, vertelt Xander Meijer, initiatiefnemer en medeoprichter van The Farm Kitchen. “Is een keer per jaar World Earth Day voldoende? Ons antwoord luidt: absoluut niet. In het verlengde van deze dag nodigen wij daarom grotere bedrijven met duurzame ambities uit om mee te doen aan de Climate Positive Award. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om een positieve impact te maken voor de generaties na ons.”

Met de Climate Positive Award wil The Farm Kitchen koplopers in het zonnetje zetten en anderen inspireren met mooie voorbeelden richting klimaatneutraal of nog beter: klimaat herstellend. Want dat ook het bedrijfsrestaurant CO2 positief kan zijn, bewijst The Farm Kitchen zelf met hun food programma.

Traditionele rapporten over duurzaamheid ingeruild voor inspiratie

Nadat de inschrijving wordt gesloten op 24 mei is het aan het zevenkoppige expert panel om tien finalisten aan te wijzen. Dit panel bestaat uit de onafhankelijke experts op het gebied van klimaat, eten en bedrijfsvoering Maurice Oostendorp (voormalig CEO de Volksbank), Aniek Moonen (Voorzitter Jonge Klimaatbeweging), Natascha Kooiman (Founder Smaackmakers, Kwartiermaker TransitieCoalitie Voedsel), Yvette Watson (mede-eigenaar PHI Factory & The 2B Collective), Anne-Marie van den Bos (Managing Partner The Valuescript Company) en Elliot Simon (Investeerder, ondernemer & coach Hansell Investments). De tien koplopers in klimaatherstel worden eind mei online gepubliceerd op de website van The Farm Kitchen, waarna Nederland kan stemmen op hun favoriet. De resultaten worden naast het oordeel van het expert panel gelegd om tot de winnaar te komen. Eind juni wordt de Climate Positive Award 2022 in The Farm Kitchen’s Kookfabriek in Amsterdam uitgereikt. Na deze eerste editie vindt de award uitreiking jaarlijks plaats.

*Bron: ING onderzoek: Verduurzaming Nederlandse bedrijfsleven stagneert