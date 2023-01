Vandaag lanceren PHI Factory en Hospitality Group dé Community Duurzaamheid! “We wagen een sprong richting een regeneratieve wereld en hoe we hier vanuit ons mooie vakgebied een bijdrage aan kunnen leveren. Een community waarin organisaties samen versnellen richting een regeneratieve (facilitaire) bedrijfsvoering. Duurzaamheid gaat vaak over het verminderen van een negatieve impact. Met regeneratie gaan we een stapje verder: het maken van positieve impact. En dat vraagt een nieuw soort verbinding met niet alleen de natuur, maar ook met onszelf en elkaar.

Een programma, samengesteld door Hospitality Group en PHI Factory vol inspiratie, inhoudelijke kennis en actie! We bezoeken Purpose Day XL en duurzame vooruitstrevende omgevingen zoals de NVM, Helix, Erasmus Universiteit, Triodos Bank, The Farm Kitchen en Floating Farm Rotterdam. We gaan in gesprek met duurzaamheidsexperts Marije Klomp , Yvette Watson en Vincent Deinum en ontwikkelen een regeneratief kompas waarmee jij binnen je organisatie gegarandeerd een beweging in gang zet!

Word jij ook lid om een beweging in gang te zetten binnen jouw organisatie?

Voor meer info en inschrijven klik hier.

Dit programma is mede tot stand gekomen dankzij onze ambassadeurs, sprekers en locaties.