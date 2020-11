The Cookware Company is met GreenPan koploper in PFAS-vrij produceren

The Cookware Company steunt met het merk GreenPan het steeds sterkere geluid om het gebruik van PFAS in consumentenproducten een halt toe te roepen. Zowel in de media, wetenschap als (internationale) politiek is momenteel veel aandacht voor de gevolgen van PFAS voor de gezondheid en het milieu. Als pionier biedt het van oorsprong Belgische merk GreenPan PFAS-vrije pannen aan als alternatief.

PFAS is een verzamelnaam voor een groep eeuwigdurende chemicaliën. Over de toepassing van PFAS in consumentenproducten zijn de signalen voor de gezondheid en het milieu ronduit zorgelijk. Heel actueel zijn de geluiden vanuit de wetenschap dat PFAS in het lichaam de effectiviteit van een coronavaccin negatief kan beïnvloeden. Hoewel er veel discussie is over PFAS, zijn nog niet alle stoffen die hieronder vallen verboden. Het wordt daarom nog steeds gebruikt bij de productie van onder meer pannen met een traditionele antiaanbaklaag.

Elke Nederlander heeft PFAS in het bloed

De Europese Unie, (internationale) politiek, wetenschap en ook consumentenprogramma’s als Radar hebben PFAS in 2020 hoog op de agenda gezet. Op Europees niveau worden daarom plannen gemaakt om PFAS vanaf uiterlijk 2025 uit te faseren. In 2030 moet het volledig zijn verdwenen uit allerlei producten. Ook in de Verenigde Staten is het onderwerp van gesprek. President-elect Joe Biden wil het gebruik van PFAS tegengaan door ze als gevaarlijke stoffen te classificeren.

PFAS komt als restafval van productie in de lucht, de grond en het drinkwater terecht. Daardoor heeft inmiddels iedere Nederlander PFAS in het bloed. Ook het gebruik van PFAS-pannen kan een risico vormen. Hoewel er een minimale hoeveelheid schadelijke stoffen in de pan zelf zit, bestaat het risico dat bij oververhitting wel PFAS vrijkomt.

Keramische antiaanbaklaag als duurzaam alternatief



Het merk GreenPan produceert al vanaf de oprichting in 2007 volledig PFAS-vrije pannen. Wim de Veirman, mede-oprichter en CEO van The Cookware Company waarvan GreenPan onderdeel is: “Voor wij in 2004 met The Cookware Company startten, verbaasde ik mij erover dat bij de productie van veel consumentenproducten PFAS wordt gebruikt en daarmee vrijkomt. Ook toen al waren er signalen dat deze stoffen schadelijk waren voor onze gezondheid en het milieu. Ze komen in de lucht, in ons drinkwater, in de grond, noem maar op. Met de overtuiging dat het anders kon en moest, zijn wij destijds gestart. Ik juich het van harte toe dat er nu steeds meer aandacht komt voor de gevolgen van PFAS bij de productie van consumentenproducten.”



Onder het merk GreenPan bracht The Cookware Company met de Thermolon-coating als eerste pannen op de markt met een keramische antiaanbaklaag, gemaakt op basis van een afgeleide van zand en volledig PFAS-vrij. Chris Philips, Chief Technology Officer bij The Cookware Company: “Elke traditionele antiaanbakpan die wordt gemaakt en gekocht, draagt ​​bij aan de verspreiding van deze schadelijke stoffen in ons milieu. Met Thermolon hebben wij een PFAS-vrij alternatief ontwikkeld dat vergelijkbare eigenschappen heeft als de traditionele antiaanbaklaag en dat bestand is tegen hoge temperaturen tot 450 graden. Dat is bij andere pannen niet altijd het geval, waardoor boven de 260 graden schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. Thermolon is daarnaast een goede warmtegeleider, waardoor er op relatief laag vuur mee gekookt kan worden. Dat bespaart ook nog eens energie. Bij de productie van de keramische antiaanbaklaag komt namelijk 60 procent minder CO2 vrij, vergeleken met de productie van andere traditionele antiaanbaklagen.”

PFAS-vrij produceren wordt de norm

Het vrijkomen van PFAS bij de productie van pannen met de meest voorkomende antiaanbaklaag is bij veel consumenten niet bekend. Volgens De Veirman is de bewustwording over deze stoffen nog te laag: “Het onderwerp heeft meer bekendheid gekregen door de media-aandacht over de gevolgen van PFAS voor de bouwsector. Veel mensen weten echter niet wat PFAS precies is. Dat snap ik wel, want het is ook lastig uit te leggen welke stoffen er allemaal zijn en wat daar de gevolgen van zijn. Als consumenten het al weten, zijn er zorgen over de impact van die schadelijke stoffen. Ik wil de discussie over welke schadelijke gevolgen PFAS precies kan hebben vooral aan de wetenschap laten. Maar als er een PFAS-vrij alternatief is, waarom zouden we dat dan niet kiezen?”

GreenPan is na de introductie van Thermolon doorgegaan met innoveren en heeft ondertussen de zesde generatie van deze keramische coating op de markt gebracht. Inmiddels worden alle pannen van The Cookware Company-familie PFAS-vrij geproduceerd. Ook diverse andere fabrikanten zijn inmiddels overgestapt op een PFAS-vrij alternatief. De Veirman: “Het doet mij deugd om te zien dat anderen ons voorbeeld volgen. Dat betekent dat PFAS-vrij produceren steeds meer de norm wordt.”