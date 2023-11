Sinds 25 september jl. kunnen klanten van Albert Heijn sparen voor PFAS-vrije pannen van GreenPan, die gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Om te voorkomen dat de gebruikte pannen bij het restafval belanden krijgen de klanten extra spaarzegels door tijdens de actie afgedankte pannen in de supermarkt in te leveren. Albert Heijn werkt hierin samen met waste-to-productbedrijf Renewi. De oude pannen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten.

Klanten van Albert Heijn sparen momenteel voor PFAS-vrije pannen van GreenPan. Een ingeleverde pan levert 15 pannenzegels op waarmee voor nieuwe pannen gespaard kan worden.

Johan van der Zanden, directeur marketing en communicatie: “Met deze inruilactie maakt Albert Heijn het mogelijk voor klanten om op een makkelijke manier bij te dragen aan de circulaire economie. Een unicum voor een spaaractie in de supermarkt. We zijn er heel blij mee dat we samen met Renewi een laagdrempelige actie hebben opgezet en dat we klanten blijven inspireren om duurzamere keuzes te maken voor de keuken. Of het nu gaat om pannen of om het eten dat je er mee bereidt.”

Marc den Hartog, Renewi directeur Commercial Waste Nederland: “Samen bieden we klanten van Albert Heijn de mogelijkheid om oude pannen op een verantwoorde manier te recyclen. Ketensamenwerking zorgt ervoor dat er van de pannen uiteindelijk stalen en aluminium gebruiksvoorwerpen worden gemaakt. Dat kan een nieuwe pan zijn, maar bijvoorbeeld ook een fiets of fietsonderdelen. “Een toonbeeld van onze missie; een nieuw leven geven aan gebruikte materialen”.

Het aanbod nieuwe pannen bestaat uit kook- en koekenpannen, stomer, wok, tajinedeksel en een gourmetstel. Deze pannen van topkwaliteit zijn gemaakt van gerecycled aluminium en rvs en de anti-aanbaklaag op de koekenpannen is volledig PFAS-vrij. Sparen kan tot en met 4 februari 2024 en verzilveren tot en met 11 februari 2024.