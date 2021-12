Textiel terug tot textiel door nieuw Zaans bedrijf Textiles2Textiles

Achter de schermen is er bijna 3 jaar aan gewerkt. Sinds gistermiddag is het een feit en staan de handtekeningen op de overeenkomsten. Een vrij unieke privaat-publieke samenwerking want gemeente Zaanstad is naast het verstrekken van een lening ook voor 1/3 aandeelhouder geworden van Textiles2Textiles (T2T) in Wormerveer. “We faciliteren de ontwikkeling naar circulaire grondstoffen en zo stimuleren we dat er minder primaire grondstoffen voor textiel worden gebruikt. Zo wordt er minder afgedankt textiel verbrand en belandt er ook minder textiel op afvalbelten waar dan ook op de wereld”, aldus wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt van gemeente Zaanstad.

Peter Rijken, directeur T2T noemt het een huwelijk. “We waren eerst verliefd, verloofd en nu dus getrouwd met 3 partijen. Kortom we gaan door waar we mee bezig waren op het gebied van innovatie en hebben nu meer financiële zekerheid. We kunnen de schakel maken om van afgedankt textiel nieuw textiel te maken, mede dankzij de gemeente Zaanstad. We bouwen al 1,5 jaar aan een machine die alle vervuiling uit textiel kan halen en aan de ontwikkeling van software die het gehele proces in kaart brengt (Chase). De machine kan in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik worden genomen in Wormerveer. Deze machine gaat alles wat niet in de originele stof thuis hoort, zoals knopen, ritsen en labels, geautomatiseerd verwijderen. Tot op heden werd dit nog kleinschalig met de hand gedaan, maar straks dus geautomatiseerd en grootschalig”.

De gemeente participeert vanwege de publieke belangen die daarmee gediend zijn. Zij voorkomt hiermee negatieve impact van afvalverwerking, draagt bij aan CO2-reductie en het beheersbaar houden van de kosten van het afvalbeheer van haar burgers. Hans Bon van Wieland Textiles, ook gevestigd in Wormerveer en tevens directeur van T2T is ook in het ‘huwelijksbootje’ gestapt. “Deze nieuwe machine en de digitale procestechnologie is de vervolgstap van het sorteren van het niet-herdraagbare textiel naar soort en kleur door onze Fibersort machine. Ik ben onwijs blij dat we nu echt hier in Zaanstad de keten verder verlengen, mede dankzij gemeente Zaanstad”, aldus Hans Bon.

Textiles2Textiles is gevestigd in Wormerveer (Noord-Holland) en richt zich op hergebruik van textiel in de meest ultieme vorm. Het doel is om letterlijk elk kledingstuk en elke vezel opnieuw te benutten. In haar Fiber Farms® verwerkt Textiles2Textiles op grote schaal niet-herdraagbaar post-consumenten textiel tot een volledig circulaire, zuivere, homogene en traceerbare grondstof voor de textiel-maakindustrie, gewonnen uit ogenschijnlijk waardeloos afval, met behulp van technische innovaties.

Textiles2Textiles heeft ambities op wereldschaal. Aandeelhouders van Textiles2Textiles zijn Wieland Textiles, Retail Experts en de gemeente Zaanstad. Hans Bon (Wieland Textiles) en Peter Rijken (Retail Experts) vormen het dagelijks bestuur van Textiles2Textiles.

Foto v.l.n.r.: Wethouder Annette Baerveldt van gemeente Zaanstad, Peter Rijken en Hans Bon van Textiles2Textiles