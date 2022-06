Tetra Pak heeft de krachten gebundeld met de Zweedse voedselproducent Mycorena. De partijen gaan een productiefaciliteit voor schimmelfermentatie ontwikkelen, om alternatieve voedseltoepassingen op basis van eiwitten te creëren. De samenwerking is onderdeel van Tetra Pak’s missie om uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en -zekerheid aan te pakken, waarbij onder meer onderzoek wordt gedaan naar innovatieve voedselbronnen.

De productiefaciliteit in het Zweedse Falkenberg gaat een vleesvervangend product produceren van schimmels. De eerste fase bestaat uit het produceren van een gehakt dat als basis dient voor het maken van allerlei soorten vleesvervangers. Mycorena is van plan haar productiecapaciteit en bereik te vergroten door in de nabije toekomst nieuwe fabrieken in Europa en Azië te openen.

Meer dan een vijfde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de landbouw en meer dan de helft van de veehouderij1. In deze context bieden alternatieve eiwitbronnen grote kansen in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzaam voedsel. Vergeleken met de productie van traditionele eiwitbronnen is er potentieel voor een lagere CO2-voetafdruk en aanzienlijk verminderd land- en watergebruik wanneer ruimte wordt geboden aan alternatieve eiwitbronnen zoals gefermenteerde schimmels. Deze combinatie van factoren maakt de weg vrij om duurzamere voedselzekerheid te bieden aan een groeiende wereldbevolking. Dit is onderdeel van Tetra Pak’s ambitie om in 2050 een CO2-neutrale waardeketen te bereiken.

Charles Brand, Executive Vice President Processing Solutions & Equipment, Tetra Pak: “We zijn erg verheugd om met Mycorena samen te werken aan dit project op het gebied van innovatie en vooruitgang in de voedselvoorzieningsketen. Het sluit aan bij alle drie de onderdelen van onze missie: het beschermen van voedsel, mensen en de planeet. Het proces van schimmelfermentatie maakt gebruik van bioprocestechnologie door micro-organismen, die hoogwaardige en voedzame eiwitten kunnen creëren. De micro-organismen kunnen een grote impact hebben op het creëren van een meer robuust en divers voedselsysteem – en daarmee een betere toekomst.”

Dr. Ramkumar Nair, oprichter en CEO, Mycorena: “Schimmelfermentatie is de toekomst van de voedselindustrie en we zijn trots dat we daarin een revolutie teweegbrengen. Deze nieuwe fermentatiefaciliteit is een hypermoderne fabriek die we verder gaan uitbreiden en die als technologische blauwdruk gaat dienen voor volgende locaties wereldwijd. Tetra Pak is de ideale partner voor ons in dit ambitieuze proces, niet alleen vanwege hun geavanceerde expertise in voedselverwerking, maar ook omdat we de ambitie delen om een duurzamere voedselvoorzieningsketen te ontwikkelen.”

Schimmelfermentatie is een onderdeel van innovatieve voedselfermentatie dat natuurlijke, eeuwenoude processen omarmt en microbiologie gebruikt om micro-organismen te veranderen in kleine productiecentra die eiwitrijke producten maken zoals alternatieven voor vlees, zeevruchten en zuivel. Het proces dient ook om de smaak en textuur van traditionele plantaardige voedselproducten te verbeteren.

Tetra Pak’s samenwerking met Mycorena begon in 2019 en maakt onderdeel uit van het streven van het bedrijf om een innovatief ecosysteem te bouwen dat helpt nieuwe kansen te bieden op gebied van voedselveiligheid, -zekerheid, en -duurzaamheid. Tetra Pak’s innovatienetwerk omvat onder andere startups in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten.

[1] https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/feeding-the-world-sustainably