Bij de aanschaf van voedingsmiddelen geeft meer dan de helft van de Nederlandse consumenten (56%) de voorkeur aan merken die zich inzetten voor duurzaamheid en aandacht hebben voor het klimaat. Ook heldere communicatie is voor veel consumenten belangrijk: 74% zegt een voedingsmerk meer te vertrouwen als het transparant is over de volledige traceerbaarheid van het product. Voor 40% van de Nederlanders geldt dat verpakking en het gebruiksgemak daarvan bepalend zijn voor het vertrouwen. Ook weegt prijs zwaar voor Nederlanders: zo koopt 47% eerder een goedkoper, minder duurzaam product in plaats van een duurder, duurzamer product. Toch zegt de meerderheid van de consumenten vaker merken te kopen die zich inzetten voor duurzaamheid en aandacht hebben voor het klimaat. Dit is een aantal van de belangrijkste conclusies van recent onderzoek onder 1.500 Nederlandse consumenten, uitgevoerd in opdracht van Tetra Pak.

Voor 62% van de Nederlanders geldt dat zij het type verpakking belangrijk vindt bij de aanschaf van eten of drinken. Ruim 1 op de 5 Nederlanders laat daarbij de impact op het milieu en duurzaamheid van de verpakking een rol spelen. Daarnaast is het voedingsetiket op een verpakking een belangrijke factor: bijna 60% van de consumenten leest een etiket voordat ze een product aanschaffen. Op het etiket verwachten consumenten op de eerste plaats de ingredienten terug te vinden; op de tweede plaats staat de recycleerbaarheid van de verpakking.

Transparant communiceren

Roderick Friend, Business Development Director Tetra Pak Frankrijk & Benelux en Country Manager Tetra Pak Nederland: “Tetra Pak is pionier op het gebied van duurzame verpakkingsoplossingen. Bij ons draaien productinnovaties om het garanderen van toekomstbestendigheid, duurzaamheid, recycleerbaarheid en voedselveiligheid. Uit onderzoek dat Tetra Pak de afgelopen 2 jaar heeft uitgevoerd blijkt dat Nederlandse consumenten bewuster duurzame keuzes maken bij het kopen van voedingsproducten. De vraag naar betrouwbare informatie over ingrediënten, voedingswaardes en herkomst van de producten neemt daarmee ook toe. Tegelijkertijd letten consumenten ook meer op de milieu-impact van de verpakking van de producten. Het type verpakking speelt een cruciale rol in het verminderen van de CO2-uitstoot van de samenleving, maar zeker ook in het garanderen van voedselveiligheid.”

Verpakking en inhoud

Waar het gaat over de gezondheidsimpact van een product geeft duidelijke informatie over de ingrediënten en samenstelling Nederlanders het meeste vertrouwen, zo laat het onderzoek zien. De verpakking van voedingsmiddelen is sterk bepalend voor beeldvorming over de inhoud. Zo zet 78% van de Nederlanders glas in de top drie van verpakkingsmaterialen die zij associeren met gezonde voeding; 47% doet dat met karton. “In de wereld van voedingsmiddelen zijn verpakking en de inhoud daarvan steeds nauwer verbonden. De consument ziet graag dat die twee goed bij elkaar passen”, aldus Friend.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX tussen 29 maart en 6 april 2022 bij 1500 Nederlanders representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1500 Nederlanders bedraagt 2,43%.

Over Tetra Pak

