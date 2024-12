Tetra Pak en Yellow Dreams investeren samen ongeveer 3 miljoen euro in een nieuwe recyclingfabriek, die in de tweede helft van 2025 operationeel zal zijn in Ittervoort, Nederland. De fabriek zal zich richten op het recyclen van PolyAl, de niet-vezelcomponent van gebruikte drankverpakkingen, en zo de recyclingcapaciteit in de Europese Unie (EU) vergroten.

De nieuwe fabriek, strategisch gelegen nabij de Belgische en Duitse grens, heeft de capaciteit om het volledige volume PolyAl van drankverpakkingen uit België en Nederland te verwerken, evenals een deel van het volume uit Duitsland. Met een jaarlijkse capaciteit van 20.000 ton vormt deze tweede Nederlandse fabriek een belangrijke aanvulling op de bestaande capaciteit van 8.000 ton in de faciliteit van Recon Polymers in Roosendaal. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van de recyclingcapaciteit in de regio. Daarnaast versterkt de nieuwe fabriek de al goed ontwikkelde recyclinginfrastructuur in de EU, waar drankverpakkingen in 20 gespecialiseerde papierfabrieken worden gerecycled en PolyAl momenteel in tien faciliteiten wordt verwerkt.

Drankenkartons kunnen tegenwoordig overal worden gerecycled tot waardevolle materialen voor nieuwe producten, mits de juiste infrastructuur voor inzameling, sortering en recycling aanwezig is. Het uitbreiden van deze infrastructuur heeft dan ook hoge prioriteit voor Tetra Pak. Gerecyclede papiervezels verbeteren de kwaliteit van verschillende papierproducten, zoals e-commerceverpakkingen en boodschappentassen. De beschermende lagen van polymeren en aluminium kunnen, eenmaal gerecycled, virgin kunststoffen of andere gerecyclede kunststoffen vervangen. Denk aan toepassingen voor spuitgieten, extrusie of thermo-vormen, en het maken van pallets, kratten, tuinmeubelen, bloempotten en tegels.

Sinds 2019 werkt Tetra Pak intensief samen met Recon Polymers om de PolyAl-recyclingtechnologie verder te ontwikkelen. Dit leidde in 2021 tot de opening van een commerciële fabriek in Roosendaal, Nederland, die in 2023 een investering van 1 miljoen euro ontving om de capaciteit naar 8.000 ton per jaar te verhogen. Zo versterkt Tetra Pak de circulaire materiaalketen in Frankrijk, België en Nederland. De samenwerking met Yellow Dreams, dat dezelfde technologie toepast om PolyAl om te zetten in producten zoals herbruikbare pallets, interieurtoepassingen en grote 3D-geprinte objecten, is een belangrijke volgende stap. Zodra de fabriek operationeel is, zal deze meerdere landen ten goede komen.

Kinga Sieradzon, Vice President Collection & Recycling bij Tetra Pak, zegt: “We zijn verheugd dit nieuwe project aan te kondigen. Het project vergroot de recyclingcapaciteit van gebruikte drankverpakkingen in de regio aanzienlijk. Door samen te werken met Yellow Dreams dragen we positief bij aan de recyclingdoelen1 in Nederland. Dit is een belangrijke stap in onze gezamenlijke missie met alle betrokkenen in de keten om inzameling, sortering en recycling te bevorderen. Onze jaarlijkse investeringen tot wel 40 miljoen euro wereldwijd2 tonen onze inzet om drankverpakkingen te recyclen en duurzaamheidsinspanningen te ondersteunen.”

Bas Gehlen, Algemeen Directeur bij Yellow Dreams, voegt toe: “De gezamenlijke inspanning van Yellow Dreams en Tetra Pak laat niet alleen het potentieel van PolyAl-recycling zien, maar is ook een duidelijk voorbeeld van hoe samenwerking bijdraagt aan een circulair systeem. Met dit project blijven we vooroplopen in de transformatie van kartonrecycling. We maken een blijvende impact op het milieu en inspireren anderen om circulaire economieprincipes breder toe te passen.”