In een innovatieve stap op weg naar een circulaire economie lanceren Tetra Pak en Schoeller Allibert op de Plastics Recycling Show in Amsterdam van 1 tot 2 april 2025 een nieuwe transportkrat gemaakt van polyAl uit gebruikte drankenkartons.

Het Nederlandse Schoeller Allibert is een internationale fabrikant van herbruikbare transportverpakkingsoplossingen. In het innovatiecentrum in Hardenberg is het gelukt om tot 50% polyAl uit gebruikte drankenkartons te mengen met grondstoffen uit andere gerecyclede stromen zonder gebruik te maken van nieuwe materialen. Hierdoor voldoen magazijnkratten en andere herbruikbare logistieke verpakkingen nu aan hoge industrienormen voor levensduur en prestaties en bieden ze een duurzamer en kostenconcurrerender alternatief voor conventionele producten.

De kratten ondergaan momenteel de laatste strenge tests op het gebied van kwaliteit en bestendigheid. Zodra de verpakkingen gevalideerd zijn, zal Tetra Pak geleidelijk meer dan 50.000 kratten vervangen die worden gebruikt in het internationale distributiecentrum voor reserveonderdelen in het Zweedse Lund.

Naast Tetra Pak is Schoeller Allibert al in gesprek met andere potentiële klanten om dit materiaal te gebruiken voor hun behoeften op het gebied van retourverpakkingen.

Aseptische drankenkartons bestaan voor gemiddeld 70% uit karton dat is gemaakt van hout dat afkomstig is uit FSC-gecertificeerde™ bossen en andere gecontroleerde bronnen. De rest bestaat uit een ultradunne aluminiumlaag die voedsel beschermt tegen licht en zuurstof en dunne lagen polymeren die vocht blokkeren en de lagen bij elkaar houden. Dergelijke meerlagige structuren zorgen ervoor dat het voedsel binnenin beschermd wordt en maken distributie en opslag bij kamertemperatuur mogelijk.

Bij recycling worden de vezels uit het karton gehaald in papierfabrieken. Het resterende mengsel van polymeren en aluminium kan worden omgezet in polyAl-pellets voor producten zoals pallets, kratten, logistieke verpakkingen en tuinmeubilair.

Britta Wyss Bisang, VP Sustainability and Strategic MarCom bij Schoeller Allibert benadrukt de rol van materiaalinnovatie bij het bouwen van efficiëntere en duurzamere toeleveringsketens: “Voor onze klanten is het verduurzamen van toeleveringsketens een topprioriteit, en materiaalinnovatie is een van de belangrijkste drijfveren om dat mogelijk te maken. Daarom investeren we fors in nieuwe manieren om het gebruik van nieuw (virgin) plastic te verminderen en gebruiken we gerecyclede materialen zoals polyAl. Dit project laat zien hoe geavanceerde recyclingoplossingen afval kunnen omzetten in duurzame, herbruikbare verpakkingen die circulaire logistiek ondersteunen en daarmee de overgang naar een circulaire economie.”

Kinga Sieradzon, Vice President Sustainability Operations bij Tetra Pak: “Aseptische drinkpakken zijn cruciaal voor het bieden van toegang tot voedsel en veilige voeding. En bij Tetra Pak weten we hoe belangrijk het is om ook rekening te houden met het einde van de levensduur, zodat waardevolle materialen in gebruik blijven.”

“In de loop der jaren hebben we haalbare toepassingen verkend voor het gerecyclede materiaal polyAl en we zijn verheugd om te zien dat onze samenwerking met Schoeller Allibert heeft geresulteerd in een robuust, concurrerend industrieel product. We zullen blijven samenwerken met recyclers over de hele wereld om commercieel levensvatbare producten te ontwikkelen en hun eindmarkt uit te breiden, waardoor we het gebruik van nieuw plastic helpen verminderen en vooruitgang boeken in de richting van een circulaire economie.”

Marie Sandin, Managing Director van Tetra Pak Zweden, concludeert: “Op de Tetra Pak-site in Lund hebben we het afgelopen jaar actief gewerkt aan de introductie van duurzame en gerecyclede materialen in alles wat we doen. Zo hebben we nu zowel binnen- als buitenmeubilair voor onze medewerkers gemaakt van polyAl-materiaal. Ons doel met dit initiatief, samen met Schoeller Allibert, was om een duurzame en kostenefficiënte krat te ontwikkelen die hoge prestaties levert. De resultaten zien er veelbelovend uit voor gebruik in onze dagelijkse activiteiten, met polyAl-kratten die zijn gemaakt van elk ongeveer 200 gerecyclede drankenkartons.”