Recon Polymers breidt de samenwerking uit met AVK Plastics, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van spuitgegoten producten van gerecycled plastic. Met ondersteuning van Tetra Pak, expert op het gebied van voedselverwerkings- en verpakkingsoplossingen, zetten de drie partners een volgende stap in het recyclen van verpakkingsmateriaal en het bevorderen van een circulaire economie in de drankenkartonindustrie.

Hoewel voedselverpakkingen cruciaal zijn om mensen wereldwijd te voeden, dragen ze ook bij aan de groei van afval als deze niet goed worden ingezameld of gerecycled. Volgens de Wereldbank zal de wereldwijde hoeveelheid afval tegen 2050 met maar liefst 70 procent toenemen. Dit toont aan dat alleen recyclen niet langer voldoende is. De overstap van een traditionele lineaire economie, waarin producten van grondstof naar afval worden geleid, naar een circulaire economie, waarin materialen worden hergebruikt, is nu nóg urgenter.

Met dit doel voor ogen investeerde Tetra Pak in 2023 één miljoen euro in Recon Polymers in Roosendaal. Recon Polymers verwerkt PolyAl uit drankenkartons tot herbruikbare grondstoffen voor de kunststofindustrie. PolyAl is het restant van plastic en aluminium dat overblijft nadat papierfabrieken de papiervezels uit gebruikte drankenkartons hebben gehaald. Dankzij deze investering stijgt de recyclingcapaciteit tot minstens 8.000 ton per jaar. Hierdoor kan ongeveer 30 procent van de PolyAl uit drankenkartons in Frankrijk, België en Nederland gerecycled worden.

Van PolyAl naar duurzame producten

AVK Plastics, gevestigd in Balk, speelt een belangrijke rol in deze samenwerking. Het bedrijf ontwikkelt en produceert hoogwaardige kunststofproducten uit gerecycled plastic door middel van spuitgieten, zoals afdekdozen en herbruikbare transportpallets. Deze worden op de markt gebracht via Q-Pall, een dochteronderneming van AVK Plastics. Daarnaast biedt AVK Plastics co-ontwikkeling en diensten op het gebied van contractproductie aan klanten die gerecycled plastic in hun producten willen gebruiken, met productiemogelijkheden in Nederland, Denemarken en Duitsland. Het bedrijf heeft ambitieuze plannen voor groei en duurzaamheid en zoekt actief naar samenwerkingen binnen de keten om plastic afvalfracties, die nog niet of nauwelijks worden gerecycled, commercieel te benutten voor zowel bestaande als nieuwe toepassingen.

Door nauwe samenwerking heeft Recon Polymers zijn recyclingproces geoptimaliseerd en heeft AVK Plastics de infrastructuur voor materiaaltoevoer aangepast. Hierdoor kan gerecycled PolyAl nu worden verwerkt in diverse materiaalrecepten van AVK Plastics voor transportpallets. Tot nu toe verwerkte AVK Plastics al 3.000 ton PolyAI en is het bedrijf een van de grootste gebruikers van PolyAI in Europa. Met de ondersteuning van Tetra Pak en Recon Polymers ziet AVK Plastics nog meer mogelijkheden om het gebruik van gerecycled PolyAI voor bestaande en nieuwe toepassingen te vergroten.

De uitbreiding van de recyclingcapaciteit door Recon Polymers vergroot de beschikbaarheid van gerecycled PolyAl, waardoor AVK Plastics meer van dit materiaal in zijn productie kan gebruiken. Onder leiding van directeur Dirk van Loon zette Recon Polymers grote stappen in het verminderen van het energieverbruik tijdens het recyclingproces. Dankzij de investering van Tetra Pak kan het bedrijf nu de benodigde machines aanschaffen om dit proces verder te optimaliseren.

Strategische samenwerkingen

Frank Vandewal, sustainability director Frankrijk, Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bij Tetra Pak zegt: “Onze samenwerking met AVK Plastics toont aan hoe strategische en slimme partnerschappen de circulariteit in de verpakkingsindustrie versterken. Samen vergroten we de recyclingcapaciteit en verminderen we de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen. Dit verhoogt de waarde van gerecyclede materialen en stimuleert andere bedrijven om circulaire praktijken ook te omarmen. Ook consumenten worden zich steeds meer bewust van hun milieu-impact en verlangen naar duurzame oplossingen. Met AVK Plastics kunnen we innovatieve recyclingoplossingen aanbieden die inspelen op de wensen van de consumenten en bijdragen aan een gezondere planeet.”

Arno Kanters, managing director bij AVK Plastics voegt toe: “We hebben een ambitieuze groeistrategie en duurzaamheidsagenda. Ons doel is om volledig circulair te worden en gerecycled plastic om te zetten in kwaliteitsproducten met de laagst mogelijke milieu-impact. De samenwerking met Recon Polymers om hun energie-efficiënte recyclingproces voor PolyAl te verfijnen en gerecycled materiaal te leveren dat aansluit op onze materiaalrecepten, is een goed voorbeeld van een constructieve en open samenwerking binnen de waardeketen. Hiermee laten we zien wat er mogelijk is als partijen bereid zijn nauw samen te werken op basis van een gedeelde agenda. Dit is wat wij een écht partnerschap noemen.”