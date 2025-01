Ingka Investments, de investeringstak van Ingka Group, de grootste IKEA-retailer, wil ongeveer 1 miljard euro investeren in bedrijven die de recyclinginfrastructuur uitbreiden. Tot deze bedrijven behoren ook de Nederlandse bedrijven Retourmatras en Morssinkhof Rymoplast.

De wereldeconomie verbruikt jaarlijks 75% meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan regenereren. Dit genereert enorme hoeveelheden afval, maar minder dan 20% van het afval wordt gerecycled. Om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen, wil Ingka ongeveer 1 miljard euro investeren in bedrijven die bijdragen aan de recyclinginfrastructuur. Daarmee investeren we om meer end-of-life-producten te recyclen tot secundaire grondstoffen.

In 2017 richtte Ingka Group Circular Investments op om te investeren in bedrijven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie met als doel een verschil te maken voor kunststoffen, matrassen, textiel, hout en voedselverspilling. We streven ernaar om winstgevende bedrijven te laten groeien die miljoenen tonnen CO2e vermijden en de beschikbaarheid van gerecycled materiaal op de markt vergroten. Sinds 2017 schatten we dat onze portefeuillebedrijven in totaal ongeveer 2,7 miljoen ton aan materialen hebben gerecycled, waarmee we ruim 9,4 miljoen ton CO2e hebben vermeden.

Lukas Visser, portefeuillemanager circulaire investeringen, Ingka Investments: “Om ons bedrijf toekomstbestendig te maken, willen we investeren in financieel en ecologisch veerkrachtige bedrijven. Wanneer het leven van een product thuis eindigt, begint circulaire investeringen. Ingka Investments zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie en het behoud van de waarde van materialen. Voor ons betekent dat investeren in bedrijven die technologie ontwikkelen of hun capaciteit vergroten om afval te voorkomen of gerecyclede materialen te leveren.”

Voorbeelden van vermeden koolstofemissies binnen de portefeuille van Circular Investments zijn onder meer:

RetourMatras recycleert matrassen en transformeert ze in waardevolle materialen voor hergebruik. Ze produceren op industriële schaal repoliol, een circulair alternatief om fossiele materialen te vervangen in nieuwe schuimproducten en wordt gebruikt door verschillende klanten, waaronder IKEA in 31 productlijnen voor stoffering en matrassen. Het bedrijf exploiteert faciliteiten in Nederland, Engeland en Frankrijk met een totale jaarlijkse capaciteit van 2,5 miljoen matrassen.

recycleert matrassen en transformeert ze in waardevolle materialen voor hergebruik. Ze produceren op industriële schaal repoliol, een circulair alternatief om fossiele materialen te vervangen in nieuwe schuimproducten en wordt gebruikt door verschillende klanten, waaronder IKEA in 31 productlijnen voor stoffering en matrassen. Het bedrijf exploiteert faciliteiten in Nederland, Engeland en Frankrijk met een totale jaarlijkse capaciteit van 2,5 miljoen matrassen. Gerecycled huishoudelijk plastic: Morssinkhof Rymoplast , de toonaangevende recycler van post-consumer plastic, produceert gerecycled plastic voor producten voor zowel wereldwijde als lokale merken. Onze investering heeft ertoe bijgedragen dat Morssinkhof Rymoplast zijn recyclingcapaciteit voor plastic heeft verdubbeld tot 515.000 ton per jaar. Tegenwoordig heeft Morssinkhof Rymoplast 11 recyclingfaciliteiten in België, Duitsland, Polen en Nederland en is begonnen met de bouw van twee nieuwe faciliteiten in België.

Peter van der Poel, Managing Director, Ingka Investments: “Onze ambitie van 1 miljard euro om te investeren in groeiende recyclinginfrastructuur is cruciaal voor de bredere duurzaamheidsstrategie van Ingka Group om verder te gaan dan onze eigen activiteiten. Door middel van investeringen zetten we ons in om ons steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat waardevolle materialen worden gerecycled en hergebruikt bij de productie van nieuwe producten. Wat ons verder zou helpen, is als de wetgeving sterker zou zijn in het prioriteren van recycling boven verbranding en storten, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat Extended Producer Responsibility-regelingen zouden resulteren in hogere recyclingpercentages. We verwelkomen ook eco-designregelgeving om de vraag naar deze gerecyclede materialen te stimuleren en we werken actief samen met relevante autoriteiten en andere belanghebbenden om deze problemen aan te pakken.”

Ingka’s ambitie voor circulaire investeringen is slechts één pijler van hoe we goede dingen in stand houden: producten en materialen zo lang mogelijk in omloop houden tegen de hoogste waarde. Hoe meer we onze producten en materialen hergebruiken, repareren of recyclen en het gebruik van nieuwe materialen verminderen, hoe meer we helpen klimaatverandering te bestrijden en de natuur te beschermen voor de generaties die na ons komen.