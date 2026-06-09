Terry, een Nederlands donatieplatform, opent vandaag voor het brede publiek. Het platform buigt bestaande geldstromen om richting natuur- en klimaatprojecten. Bij elke aankoop bij ruim 600 aangesloten merken (waaronder NS, Bol.com, Coolblue en HEMA) wordt automatisch een gratis donatie gegenereerd. Terry werkt op basis van een commissiemodel: aangesloten merken betalen een vergoeding bij iedere aankoop, waarvan het grootste deel direct naar maatschappelijke organisaties gaat. De aankoop loopt volledig via de vertrouwde aanbieder zelf. Terry verwerkt geen betalingen.

28 maatschappelijke organisaties sloten zich tijdens de bètaperiode aan als Missie, waaronder Land van Ons, The Pollinators, Trees for All en Stichting Rechten van de Natuur. Vroege gebruikers genereerden in deze periode bijna 1.000 donaties en stuurden duizenden euro’s naar natuurherstelprojecten. Meer dan de helft van de gebruikers genereert maandelijks donaties, en 40% tot 50% blijft maand op maand actief. Nederland is de eerste markt; uitbreiding naar Europa volgt.

Een nieuw verdienmodel voor klimaatactie

Bijna iedereen geeft om natuur en klimaat, maar duurzame keuzes blijken in de praktijk niet altijd eenvoudig. Uit de Monitor Duurzaam Leven 2025 van Milieu Centraal blijkt dat Nederlanders openstaan voor driekwart van de meest impactvolle duurzame keuzes, maar gemiddeld slechts 20% daadwerkelijk maken. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat daarnaast zien dat financiële en praktische drempels een belangrijke rol spelen.

Maar de uitdaging ligt niet alleen bij individuele keuzes. Ook de systemen en geldstromen die ons dagelijks leven vormgeven bepalen welke impact we uiteindelijk maken. Terry buigt bestaande geldstromen om richting natuurherstel. Een actieve gebruiker genereert gemiddeld EUR 4 tot EUR 9 per maand aan donaties, zonder extra kosten.

Furio Cioni richtte Terry op nadat hij zag hoe groot de kloof is tussen de wens om iets goeds te doen en de mogelijkheden die mensen daarvoor in het dagelijks leven krijgen.

“Wij geloven dat de wereld minder consumptie nodig heeft, niet meer. Maar zolang uitgaven onderdeel blijven van het dagelijks leven, kunnen we bestaande geldstromen beter inzetten voor natuurherstel dan voor nóg meer advertenties. Met Terry maken we het makkelijker om positieve impact te creëren zonder extra kosten of ingewikkelde keuzes. Ons doel is om miljoenen bestaande aankopen om te zetten in een structurele bron van financiering voor natuur, klimaat en de gemeenschappen die daarvan afhankelijk zijn.” – Furio Cioni, mede-oprichter Terry

Hoe het werkt

De gebruiker installeert de Terry-app of de browserextensie, kiest een Missie en winkelt bij bekende namen zoals NS, HEMA, Bol.com en Coolblue, maar ook bij een groeiend aanbod van duurzame merken zoals Dille & Kamille, Vandebron en Wilderland. Terry werkt niet alleen bij het kopen van producten: ook bij het afsluiten van diensten zoals verzekeringen, energiecontracten, telefonie en software worden donaties gegenereerd.

Terry positioneert zichzelf nadrukkelijk niet als excuus om meer te kopen: buy less, but when you do, buy better.

“Wat we mooi vinden aan Terry is dat het mensen een eenvoudige manier geeft om betrokken te zijn bij ons werk. Zonder extra moeite kunnen zij bijdragen aan een toekomst waarin natuur structureel wordt meegenomen in besluitvorming.” – Jasmijn Andringa, Chef Communicatie, Stichting Rechten van de Natuur

Transparantie als fundament

Terry is een for-profit onderneming. Het platform verdient een deel van de gegenereerde commissie; zo blijft Terry gratis voor gebruikers en Missies. Het donatiepercentage per partner is zichtbaar in de app en op de website: het percentage dat je ziet is het percentage dat daadwerkelijk naar de gekozen Missie gaat. Terry publiceert een transparantierapport met methode en live data van alle gegenereerde donaties. Het deel dat Terry zelf ontvangt houdt het platform draaiende en financiert de verdere groei.

Het businessmodel maakt het platform schaalbaar zonder afhankelijk te zijn van subsidies of donaties van eindgebruikers. Terry kan zo blijven groeien terwijl de stroom richting natuurherstel toeneemt.

Terry is vanaf vandaag beschikbaar als app en als browserextensie voor Chrome, Edge, Firefox, Safari en Ecosia. Aanmelden via terry.earth.