Vandaag heeft het Science Based Targets Initiative (SBTi) versie 2.0 van de Corporate Net-Zero Standard gepubliceerd. Deze versie markeert een evolutie in klimaatactie voor bedrijven en onderstreept de strategische verschuiving van SBTi als implementatiepartner.

Als meest uitgebreide SBTi-standaard tot nu toe is deze ontworpen om daadwerkelijke bedrijfstransformatie te stimuleren door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te integreren in de kernbesluitvorming binnen de bedrijfsvoering, waardeketen en kapitaalallocatie. De standaard waarborgt de wetenschappelijke integriteit en zorgt ervoor dat geloofwaardige richtlijnen voor klimaatactie praktisch en toegankelijk zijn voor bedrijven in elke fase van de transitie naar netto nul. Hierdoor kunnen meer bedrijven wereldwijd transitierisico’s beheersen, hun bedrijfsveerkracht versterken en hun concurrentievermogen verbeteren.

De standaard gaat verder dan een uniforme aanpak en introduceert een reeks opties voor het vaststellen van doelstellingen die aansluiten bij verschillende bedrijfscontexten, terwijl ze wel consistent blijven met de wetenschap.

Belangrijkste kenmerken zijn:

Focus op implementatie: erkent dat het stellen van doelen het begin is – en niet het einde – van de reis naar netto nul, met een sterkere focus op implementatie, inclusief verbeterde transparantie over de voortgangsrapportage en continue verbetering in de loop van de tijd, waardoor actie wordt versterkt en bedrijven worden aangemoedigd om hun ambities te verhogen naarmate ze vorderen in hun traject naar netto nul.

Het mobiliseren van alle beschikbare middelen in lijn met een duidelijke implementatiehiërarchie: moedigt bedrijven aan om prioriteit te geven aan directe emissiereducties in hun activiteiten en waardeketens, aangevuld met interventies die de systemen waarin ze opereren transformeren wanneer directe decarbonisatie niet haalbaar is.

Doelstellingen vastgesteld op basis van ‘beste inspanningen’: benadrukt dat ambitieuze klimaatdoelen katalysatoren zijn voor actie, terwijl wordt erkend dat factoren buiten de controle van een bedrijf de voortgang ten opzichte van deze doelen kunnen beïnvloeden. In dergelijke gevallen wordt van bedrijven verwacht dat ze transparant zijn over implementatiebelemmeringen en mitigatiemaatregelen. Zolang bedrijven alle beschikbare middelen inzetten om aan hun doelen te werken, kunnen ze binnen het SBTi-raamwerk blijven en vooruitgang boeken richting netto nul.

Erkenning voor bedrijven die actie ondernemen tegen hun huidige emissies: introduceert een vrijwillig erkenningsmechanisme om bedrijven aan te moedigen actie te ondernemen om de impact van hun huidige emissies op korte termijn aan te pakken, en een verplichting op langere termijn voor grotere bedrijven om geleidelijk meer verantwoordelijkheid te nemen voor deze emissies.

Belangrijke nieuwe kenmerken van de standaard zijn beschikbaar voor bedrijven die al wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen hebben en voor bedrijven die doelstellingen ontwikkelen of vernieuwen met behulp van de huidige Corporate Net-Zero Standard versie 1.3.

De bijgewerkte standaard bouwt voort op tien jaar ervaring met het ondersteunen van meer dan 11.000 bedrijven bij het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en versterkt de evoluerende rol van het SBTi bij het helpen van bedrijven om ambitie om te zetten in geloofwaardige actie en de vooruitgang richting netto nul emissies uiterlijk in 2050 te versnellen.

De standaard is ontwikkeld via een rigoureus proces, inclusief twee rondes van openbare raadpleging, pilottesten en input van deskundige werkgroepen, alvorens goedkeuring te verkrijgen van de onafhankelijke technische raad van het SBTi en goedkeuring door de raad van toezicht.

David Kennedy, CEO van het SBTi: “We bevinden ons op een cruciaal moment voor klimaatactie: bedrijven hebben ons laten weten dat ze een partner nodig hebben die de implementatie kan bevorderen, en dat is precies wat de Corporate Net-Zero Standard Versie 2.0 beoogt. Bedrijven hebben nu een uitstekende kans om hun transitierisico te beheersen en hun veerkracht te versterken in een snel veranderende wereld. De standaard biedt een kader om dit in de praktijk te realiseren in een breed scala aan contexten, door klimaatwetenschap te koppelen aan acties die ze kunnen en moeten ondernemen om hun bedrijven te transformeren. Degenen die de standaard gebruiken, zullen een concurrentievoordeel behalen en tegelijkertijd bijdragen aan internationale klimaatdoelstellingen.”

Francesco Starace, voorzitter van de raad van toezicht van het SBTi: “Toen het SBTi meer dan tien jaar geleden werd opgericht, was het doel eenvoudig: bedrijven helpen doelstellingen te formuleren om hun emissies te verminderen in lijn met de klimaatwetenschap. In de afgelopen tien jaar hebben bedrijven ingezien dat ambitie alleen niet genoeg is – uitvoering is van het grootste belang. Decarbonisatie in alle bedrijfsprocessen en waardeketens vereist nieuwe benaderingen, nauwere samenwerking en betere instrumenten voor besluitvorming. Door de ervaringen van de afgelopen tien jaar te weerspiegelen, helpt de standaard bedrijven de voordelen van decarbonisatie te benutten: klimaatactie integreren in hun kernstrategie, transitierisico’s beheersen en hun concurrentievermogen op lange termijn versterken in een snel veranderende wereldeconomie.”

Dr. Kornelis Blok, voorzitter van de onafhankelijke technische raad van het SBTi: “De volgende fase van klimaatactie door bedrijven vereist standaarden die wetenschappelijke nauwkeurigheid combineren met praktische toepassing. Door de koppeling tussen doelstellingen, implementatie en continue verbetering te versterken, biedt de Corporate Net-Zero Standard V2.0 een robuust kader ter ondersteuning van consistentere en meetbare vooruitgang richting netto nul, in lijn met de wetenschap.De standaard is het resultaat van de toewijding en expertise van het hele SBTi-team, de leden van de expertwerkgroep en de honderden bedrijven en andere belanghebbenden die hebben bijgedragen aan de twee openbare raadplegingen en hebben deelgenomen aan de pilotproef. Het rigoureuze ontwikkelingsproces heeft een ambitieuze, geloofwaardige en praktische standaard opgeleverd. Samen met de andere leden van de onafhankelijke technische raad van SBTi heb ik de publicatie ervan met trots goedgekeurd.”